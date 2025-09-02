Majoritatea șezlongurilor de lângă piscină sunt ocupate cu până la 3 ore înainte de deschiderea acesteia. Aparent, oaspeții hotelului dorm pe ele peste noapte pentru a-și păstra locul preferat. Este o tendință remarcată în multe resorturi cu piscină.

Hotelul încearcă să gestioneze situația prin îndepărtarea prosoapelor de pe șezlongurile neocupate. Cu toate acestea, turiștii au găsit o modalitate de a dribla această regulă și dorm efectiv pe șezlonguri.

Ben, un turist în vârstă de 30 de ani din Sheffield, a descris scena ca fiind un „cerc vicios”. El a că „oamenii dorm pe șezlonguri pentru a-și rezerva locul. Ei rezervă șezlongurile, dar hotelul are o politică conform căreia, dacă șezlongul este lăsat nesupravegheat, prosoapele sunt îndepărtate, așa că pur și simplu se întind pe ele”.

El a surprins imagini cu ritualul bizar de la hotelul de 4 stele Gf Fañabe, de pe Costa Adeje, sud-vestul insulei Tenerife.

259 de lire sterline costă cazarea pe noapte de persoană, aproape 300 de euro.

Filmările au fost filmate luni, 25 august, la începutul vacanței de două săptămâni

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Hotelul a fost contactat, dar n-a furnizat comentarii pentru a explica situația.