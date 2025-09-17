Potrivit Agerpres, acesta a declarat într-un mesaj video: „Am ordonat ca toate obligațiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate și ca sprijinul pentru oameni să fie sporit.”

Volodimir Zelenski a precizat că bugetul pentru educație va crește cu 66 de miliarde de grivne (aproximativ 1,35 miliarde de euro) în 2026. Această decizie vine în urma prezentării proiectului de buget de către premierul Iulia Sviridenko.

„Resursele pentru aceasta sunt disponibile”, a afirmat președintele ucrainean.

În schimb, bugetul Ministerului Educației și Cercetării din România este de aproximativ 12,17 miliarde euro, în 2025, potrivit Ministerului. Cu toate acestea, România nu cheltuie destui bani și pierde zeci de mii de elevi din sistem.

Pe lângă educație, guvernul ucrainean planifică să crească și cheltuielile pentru sistemul medical.

În 2025, România a alocat aproximativ 20,2 miliarde euro pentru sănătate, prin Ministerul Sănătății și CNAS, conform Ziarului Financiar.

Proiectul de buget al Ucrainei pentru 2026 prevede un deficit de 18,4% din PIB, echivalentul a aproximativ 40,5 miliarde de euro.

Cheltuielile totale sunt estimate să crească cu 8,5 miliarde de euro. Din acestea, aproape 3,5 miliarde de euro vor fi alocate apărării, iar peste 2,5 miliarde de euro vor fi destinate creșterii pensiilor.

Kievul se bazează pe finanțări externe de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezentând 43% din buget.

De la începutul invaziei ruse în 2022, Ucraina a folosit peste 122 de miliarde de euro în ajutoare și împrumuturi externe pentru a-și finanța cheltuielile bugetare.

