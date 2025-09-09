România, ultima din Europa la cheltuieli pentru educație

„România cheltuie 6.069 de dolari per elev/student, din școala primară până în învățământul postliceal și cel terțiar, ceea ce o plasează în coada listei de țări, care merge de la 2.000 de dolari la peste 27.000 de dolari”, arată OCDE în nota pentru România.

Raportată la puterea de cumpărare, cheltuiala guvernamentală cu educația pe elev/student în 2022 este cea mai mică din Europa (excepție făcând Turcia). 

România depășește doar țări precum Peru, Mexic, Africa de Sud, Turcia, Brazilia, China, Argentina, Costa Rica și Chile.

Media OCDE este de aproximativ 12.500 de dolari, adică dublu față de nivelul României, conform Edupedu.

Cheltuieli de doar 2,5% din PIB pentru educație

Calculele OCDE arată că, înaintea creșterilor salariale din 2023, România aloca educației doar 2,5% din PIB, aproape de două ori mai puțin decât media OCDE, de 4,7%.

În învățământul superior, discrepanțele rămân semnificative: 10.329 dolari per student în România, comparativ cu media de 15.102 dolari la nivelul organizației.

Zeci de mii de elevi pierduți din școală

Problemele finanțării reduse se reflectă direct în abandonul școlar masiv.

Raportul arată că în România, 16% dintre copiii de 6-14 ani nu erau înscriși la școală în 2023, față de o medie OCDE de doar 2%. Situația este mai gravă decât în aproape toate țările analizate, România fiind depășită doar de Arabia Saudită.

La nivelul adolescenților, datele sunt și mai alarmante: o treime (32%) dintre tinerii de 15-19 ani nu erau înscriși în nicio formă de educație în 2023. Prin comparație, media OCDE este de 16%.

De exemplu, conform analizei datelor publice ale Institutului Național de Statistică și ale Ministerului Educației, se conturează o realitate îngrijorătoare: doar 60% din elevii care au început școala în 2012-2013 au ajuns să susțină examenul de Bacalaureat în 2025.

OCDE notează că, în 2013, procentul adolescenților români neînscriși în școală era de 23%, ceea ce arată o degradare puternică a sistemului.

România, la coada Europei și în riscul de excluziune

Situația educației din România se reflectă și în statisticile despre tinerii care nici nu muncesc, nici nu învață (NEET). România are cea mai mare rată de tineri NEET (18-24 de ani care nu lucrează și nu învață) din Europa: 22%, față de media OCDE de 14%.

Doar Turcia stă mai prost decât noi, la acest capitol.

România are o rată peste medie a studenților care finalizează la timp studiile de licență (62% față de media OCDE de 43%). 

Totuși, doar 19% dintre adulții români (25-64 de ani) au studii superioare, printre cele mai scăzute procente din OCDE și cel mai mic dintre țările europene incluse în raport, comparativ cu media OCDE de 42%. România se află la același nivel cu China și depășește doar Africa de Sud, Indonezia și India.

De altfel, în acest an, Universitățile din România au mii de locuri libere, în sesiunea de toamnă.

Timp mai puțin la școală

Elevii români petrec în total doar 6.000 de ore în învățământul primar și gimnazial, cu 1.600 mai puțin decât media OCDE. 

De asemenea, au cele mai lungi vacanțe: 16,6 săptămâni anual, față de 13,5 săptămâni în medie la nivel internațional.

Salariile profesorilor din România sunt mai mari decât ale altor angajați cu studii superioare, mai arată raportul OCDE.

