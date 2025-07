Scandalul a pornit de la un remix „electro popular”

DJ-ul Sean Norvis susține că a fost rugat de Consiliul Județean Timiș să reinterpreteze cântecul și anunță că o va da în judecată pe fiica lui Petrică Moise.

Conflictul a izbucnit după ce vicepreședintele CJ Timiș, Alin Popoviciu, a lansat o consultare publică despre remixul piesei.

„La un an după aceste întâmplări, am fost contactat de reprezentanții CJ Timiș, care m-au rugat să refac acest imn al Banatului în stilul meu – electro popular”, a postat pe Facebook DJ-ul.

DJ-ul afirmă că în 2024, când a lansat remixul, piesa originală nu era înregistrată oficial. El susține că a încercat să colaboreze cu Mihaela Moise pentru înregistrare, dar nu au ajuns la un acord.

Reacția familiei Moise

Familia lui Petrică Moise a acuzat DJ-ul că se folosește de munca artistului pentru notorietate. Sean Norvis respinge acuzațiile și anunță acțiuni legale.

„Nu am de gând să-mi las imaginea terfelită de această persoană răutăcioasă, care a instigat lumea la ură. Am început procedurile legale și am dat-o în judecată”, a mai explicat Sean Norvis în postarea sa.

Consultarea publică asupra remixului melodiei „Iorgovan frumoasă floare”

„Peste 70% dintre participanții la sondaj și-au exprimat clar preferința, motivând că această melodie este mult mai valoroasă în forma ei autentică, așa cum a fost cântată de Petrică Moise”, a transmis Alin Popoviciu.

„Scopul consultării a fost acela de a porni o conversație despre cum putem promova folclorul și tradițiile noastre într-o formă modernă, fără să pierdem din vedere esența lor”, a mai transmis vicepreședintele CJ Timiș.

„Remixuri sau adaptări după piese apar în fiecare zi. Lumea le acceptă sau nu. Trăim într-o țară liberă, în care fiecare ascultă ce vrea”, a conchis DJ-ul Sean Norvis.

