Procurorii au stabilit că, pe 21 august, în parcul din comuna Vinga, județul Arad, adolescentul de 16 ani a avut un conflict cu un băiat de 12 ani, care l-a înjurat și l-a lovit repetat peste cap cu palmele.

Atunci, tânărul mai mare l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap pe băiatul mai mic, care a suferit răni grave, inclusiv traumatism cranio-cerebral, hemoragii și fracturi, intrând în stop cardiorespirator și comă de gradul IV. Victima a fost internată la Spitalul Clinic Judeţean Arad, unde a murit pe 3 septembrie.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad l-a trimis în judecată, în arest la domiciliu, pe tânărul de 16 ani pentru loviri cauzatoare de moarte.

