Un complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania. Criminalul din Mureș, de negăsit de aproape două luni

Ilie Liviu Sălăgean a fost prins în Germania

Bărbatul în vârstă de 34 de ani fugise de doi ani din țară. „Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA – Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden”, a anunțat sâmbătă, 23 august, IGPR.

Individul era urmărit internațional încă din 2023, fiind emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș. Motivul este că, în septembrie 2020, a condus de trei ori fără permis în județul Mureș și a fost condamnat la 2 ani și alte 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).

Poza complicelui lui Emil Gânj era pe site-ul IGPR

Poliția a precizat că Sălăgean a comis o crimă în 2011 împreună cu Emil Gânj.

Emil Gânj, de negăsit de aproape două luni

O crimă care a îngrozit România s-a petrecut pe 8 iulie, când trupul unei tinere a fost găsit carbonizat în locuința incendiată pe strada Bujorului din Miheşu de Câmpie, județul Mureș. După câteva ore, Poliția Română a transmis că suspectul în acest caz are 37 de ani și îl cheamă Emil Gânj. Polițiștii au rugat populația să sune la numărul 112 dacă îl vede pe individ, dar să nu se apropie de el și nici să nu intre în contact.

De atunci, bărbatul nu a fost prins, deși oamenii legii l-au cătat săptămâni întregi cu trupele speciale, criminalişti şi câini de urmă. „Este periculos, a mai comis fapte grave în trecut. Facem apel la voi: fiţi vigilenţi”, au avertizat poliţiştii.

Poliția Română i-a publicat poza lui Emil Gânj pe site, la categoria „Most Wanted”, dar a promis și o recompensă de 5.000 de euro celui care va da informația corectă care să ajute la prinderea fugarului.

Fotografia lui Emil Gânj a fost pusă pe site-ul Poliției Române pe 13 iulie

Bărbatul căutat este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat. Acum este suspectat că şi-a ucis fosta concubină, în vârstă de 23 de ani, şi a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.

