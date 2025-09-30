TikTok este o aplicație și o rețea de socializare lansată în China sub numele „A.me” în 2016 și în 2017 pentru țările din afara Chinei. Este folosită pentru a crea videoclipuri scurte.

Vedetă TikTok cunoscută pentru crearea de videoclipuri satirice și umoristice, Levi Penell a început să posteze în februarie 2015, distribuind selfie-uri și conținuturi distractive despre lifestyle. Are 422.000 de „followers” pe Instagram și 656.000 pe TikTok (53,2 milioane de like-uri).

„Am impresia că tinerii sunt adesea mai capabili să distingă conținutul generat de inteligența artificială de cel real”

O dezbatere controversată a avut loc în cadrul emisiunii „Hart aber fair” de la ARD, după ce podcasterul Levi Penell a propus interzicerea TikTok pentru persoanele peste 60 de ani.

Penell și-a argumentat poziția: „Cred că greșim când spunem că nu îi mai lăsăm deloc pe copii să folosească rețelele sociale. La un moment dat vor fi confruntați cu ele, indiferent dacă părinții vor sau nu. Este important să ne gândim cum putem face ca tinerii să fie pregătiți pentru asta”.

Întrebat despre capacitatea copiilor de a identifica știrile false, Penell a afirmat: „Am impresia că tinerii sunt adesea mai capabili să distingă conținutul generat de inteligența artificială de cel real, în comparație cu persoanele în vârstă. Prin urmare, dacă urmăm această logică, poate ar trebui să discutăm și despre interzicerea rețelelor sociale pentru cei peste 60 de ani”.

„O modalitate de a rămâne conectate la viață după pensionare, în loc să se izoleze”

Fosta prezentatoare TV Petra Gerster, 70 de ani, a reacționat cu ușoară iritare la această sugestie. Ea a propus „educarea persoanelor în vârstă”. Gerster a subliniat importanța rețelelor sociale pentru vârstnici: „Pentru persoanele în vârstă, este o modalitate de a rămâne conectate la viață după pensionare, în loc să se izoleze”.

Fosta ministră a familiei, Kristina Schröder, și-a exprimat dezacordul față de propunerea de a interzice rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani: „Nu sunt de acord. Chiar dacă personal cred că fiicele mele sub 16 ani nu ar trebui să folosească rețelele sociale, nu cred că ar trebui interzis.”

Vânzarea diviziei americane a TikTok, afacere de 14 miliarde de dolari

O nouă companie mixtă va gestiona operațiunile TikTok în SUA. ByteDance, compania-mamă chineză, va păstra o participație sub 20%. Oracle, Silver Lake și fondul MGX din Abu Dhabi vor deține aproximativ 45% din acțiuni, iar restul de 35% va fi împărțit între investitori existenți ai ByteDance și noi acționari.

Oficialii americani și chinezi au declarat luni, 15 septembrie, că au ajuns la un acord-cadru pentru transferul diviziei americane a TikTok către proprietari din SUA, acord care ar urma să fie confirmat vineri, în cadrul unei convorbiri telefonice între președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping.

Acordul potențial privind rețeaua de socializare, care numără 170 de milioane de utilizatori în SUA, a reprezentat o realizare rară în cadrul negocierilor întinse pe durata a luni bune între primele două economii ale lumii. Cele două părți au încercat să dezamorseze războiul comercial de amploare, de natură a destabiliza piețele globale.

Propagandă online și controverse în România

TikTok a fost supus unor analize amănunțite din cauza încălcărilor confidențialității datelor, a problemelor de sănătate mintală, a dezinformării, a conținutului ofensator și a rolului său în timpul războiului din Gaza. TikTok a fost implicată în mai multe scandaluri, inclusiv în România.

