Acordul potențial privind rețeaua de socializare, care numără 170 de milioane de utilizatori în SUA, a reprezentat o realizare rară în cadrul negocierilor întinse pe durata a luni de zile între primele două economii ale lumi. Cele două părți au încercat să dezamorseze războiul comercial de amploare, de natură a destabiliza piețele globale.

Amenințată cu închiderea

După o întâlnire cu negociatorii chinezi la Madrid, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că termenul limită de 17 septembrie, care ar fi putut perturba aplicația de socializare în SUA, i-a încurajat pe negociatorii chinezi să ajungă la un potențial acord.

El a spus că termenul-limită ar putea fi prelungit cu 90 de zile pentru a permite finalizarea acordului, dar a refuzat să discute detaliile acestuia.

Bessent a spus că termenii comerciali ai acordului prevăd păstrarea aspectelor culturale ale TikTok, aspect important pentru negociatorii chinezi.

„Ei sunt interesați de caracteristicile chinezești ale aplicației, pe care le consideră o formă de putere soft. Nouă nu ne pasă de caracteristicile chinezești. Ne pasă de securitatea națională”, a declarat Bessent reporterilor la încheierea celor două zile de discuții.

Chinezii vor păstra o cotă minoritară

Trump, întrebat dacă China va deține o participație în companie, le-a declarat reporterilor: „Nu am decis încă acest lucru, dar mi se pare că da, și voi discuta cu președintele Xi vineri pentru a confirma acest lucru”.

Este a doua oară în acest an când cele două părți declară că sunt aproape de a încheia un acord privind TikTok. Anunțul anterior din martie nu s-a concretizat.

Orice acord ar putea necesita aprobarea Congresului controlat de republicani, care a adoptat în 2024 o lege care impune cedarea companiei din cauza temerilor că datele utilizatorilor americani ai TikTok ar putea fi accesate de guvernul chinez, permițând Beijingului să spioneze americanii sau să desfășoare operațiuni de influențare prin intermediul aplicației.

Însă administrația Trump a refuzat în repetate rânduri să impună închiderea aplicației.

Trump a recunoscut că aplicația l-a ajutat să câștige alegerile în 2024, iar contul său personal are 15 milioane de urmăritori. Casa Albă a lansat luna trecută un cont oficial TikTok.

Algoritmii vor fi licențiați

Bessent nu a precizat dacă compania-mamă ByteDance va transfera controlul asupra tehnologiei care stă la baza aplicației către cumpărătorul american, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Wang Jingtao, un oficial al autorității chineze de reglementare a spațiului cibernetic, a declarat că acordul ar putea include licențierea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv în privința algoritmilor.

În afară de TikTok, SUA au invocat motive de securitate națională pentru a bloca livrările de semiconductori și alte tehnologii avansate către China și pentru a interzice produsele chinezești despre care Washingtonul a concluzionat că ar putea fi utilizate pentru a spiona americanii sau pentru a culege informații.

Propagandă online și controverse

TikTok a fost implicată de-a lungul timpului în mai multe scandaluri.

Compania este investigată de către Comisia Europeană din decembrie 2024 cu privire la implicarea în alegerile din România. Alegerile au fost anulate în urma desecretizării unor documente ale serviciilor secrete.

TikTok este acuzată l-a favorizat pe fostul candidat Călin Georgescu în alegeri și că a permis reclamă politică și rețele de conturi false să îl promoveze pe candidatul prorus.

O investigație a arătat că respectiva campanie a lui Georgescu a fost realizată de SVR – serviciul de informații externe al Rusiei.

De asemenea, o campanie de conturi false glorifică trecutul comunist pe TikTok și Facebook, conform Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului românesc (IICCMER).

TikTok a fost recent amendată de autoritățile din Irlanda cu 530 de milioane de euro pentru că a trimis datele personale ale utilizatorilor din Europa în China. Compania spusese anterior pentru Libertatea că datele românilor nu ajung în China.

Divizia americană a TikTok ar urma să fie preluată de fondurile de investiții care sunt deja acționare la ByteDance, grupul-mamă al TikTok din China.

Chinezii vor cipuri

Li Chenggang, principalul negociator comercial al Chinei, le-a declarat reporterilor că aceste preocupări constituie „intimidare unilaterală”.

„Statele Unite nu pot, pe de o parte, să ceară Chinei să se ocupe de preocupările sale și, pe de altă parte, să continue să suprime companiile chineze”, a spus Li.

Li a declarat că cele două părți au ajuns la un „consens de bază” privind rezolvarea problemelor legate de TikTok – o ușoară variație față de limbajul utilizat de partea americană.

Discuție Trump – Xi Jinping

Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o întâlnire cu Xi, iar China încearcă să-l atragă pe Trump la Beijing pentru un summit. Bessent a spus că liderii vor decide dacă se vor întâlni în cadrul convorbirii telefonice de vineri.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat că echipa americană a informat partea chineză că orice întâlnire potențială din această toamnă ar fi fost exclusă dacă cele două părți nu ar fi ajuns la un acord privind TikTok la Madrid.

Discuțiile au avut loc în contextul în care Washingtonul cere aliaților săi să impună tarife asupra importurilor din China pentru achizițiile chineze de petrol rusesc, ceea ce Beijingul a calificat luni drept o încercare de coerciune.

Bessent a declarat că problema Rusiei a fost discutată pe scurt.

Chinezii investighează Nvidia

Beijingul a anunțat separat, luni, că o anchetă preliminară asupra Nvidia a constatat că gigantul american de cipuri a încălcat legea antimonopol.

Bessent a declarat că anunțul privind Nvidia a fost făcut într-un moment nepotrivit.

Ancheta este considerată pe scară largă ca o măsură de represalii împotriva restricțiilor impuse de Washington asupra sectorului chinez de cipuri.

Nvidia produce cele mai bune cipuri pentru inteligența artificială, dar cipurile sale nu mai pot fi vândute în China, din cauza restricțiilor americane. În august, Trump a anunțat că ar putea lăsa Nvidia să comercializeze produsele sale în statul asiatic, conform The Guardian.

