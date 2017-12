Un proiect UDMR privind înființarea Liceului Romano-Catolic din Tîrgu-Mureș, la vot în Parlament; PMP: Trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi

Un proiect UDMR privind înființarea Liceului Romano-Catolic din Tîrgu-Mureș, la vot în Parlament. Deputatul PMP Robert Turcescu, membru în comisia de învățământ, acuză faptul că ”trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi”, prin adoptarea proiectului UDMR, în schimbul susținerii la votul final, la Senat, a legilor Justiției și pentru votarea bugetului de stat pe 2018.

Ședința comisiei de învățământ din Camera Deputaților a fost convocată în ultimul moment, pe agendă aflându-se proiectul UDMR.

Robert Tircescu vorbește despre ”tricul PSD-UDMR”.

”Trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi, la ora 11.30, in Comisia pentru Invatamint. Dupa mai multe aminari, brusc, taman azi, va fi dat raport FAVORABIL pentru infiintarea Liceului Romano-Catolic din Tirgu-Mures. Si asta desi NU EXISTA CADRUL LEGISLATIV necesar, iar de la Presedintie inca nu a venit un punct de vedere. In mod halucinant, Ministerul Educatiei condus de politrucul Liviu Pop a emis un punct de vedere favorabil pentru infiintarea liceului amintit, chiar daca acest lucru intra in totala contradictie cu legea existenta astazi si care reglementeaza modul in care pot fi infiintate scoli si licee pe teritoriul Romaniei. In mod evident, Dragnea si PSD au probleme cu votul la Buget si simt nevoia sa se asigure ca primesc sprijinul/voturile UDMR. E o mizerie ceea ce fac pesedistii, dar, oare, mai exista ceva care sa nu fie mizerabil in felul in care inteleg ei sa faca politica?”, a scris Turcescu, pe Facebook.



În luna septembrie, Guvernul Ungariei și-a retras sprijinul acordat României pentru aderarea la OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), unul dintre principalele obiective de politică externă ale Bucureștiului, după ce a fost suspendată înființarea Liceului Romano Catolic din Târgu Mureș.

Ulterior, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formaţiunea va iniţia procedura de reînfiinţare a Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş.