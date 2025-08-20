Un camion în flăcări într-un șanț. Acesta este motivul intervenției poliției pe 13 august 2025, în jurul orei 13:00, în Vibraye. La fața locului, șoferul de TIR, un bărbat român de aproape 40 de ani, nu a fost rănit, dar părea beat.

I s-a măsurat alcoolemia: aproape 2 grame de alcoole pe litru de sânge. Șoferul a declarat că a băut aproape două sticle de rosé în seara precedentă, în cabina camionului său, oprit într-o parcare.

Bărbatul a fost deja amendat pentru conducere în stare de ebrietate și i s-a retras permisul de conducere în august 2024 în Germania. Prin urmare, conducea fără permis prin Franța.

Procurorul a solicitat o pedeapsă de opt luni de închisoare, o amendă de 500 de euro, retragerea permisului de conducere și interdicția de a susține din nou examenul timp de trei ani.

Șoferul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, o amendă de 400 de euro și suspendarea permisului de conducere pe zece luni.