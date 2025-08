După o dezbatere contradictorie care a durat o oră și jumătate, procuroarea Karine Malara, președinta ședinței de judecată Anne-Laure Renault și încă două judecătoare au ajuns la concluzia că românul este vinovat.

Șoferul român de TIR, țap ispăşitor sau complice?

Potrivit acuzării și completului de judecată, șoferul român de TIR Marc Remus, inculpatul, nu a fost doar un simplu executant.

Judecătorii l-au condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, plus o amendă de 1,7 milioane de euro, corespunzătoare valorii celor 459 kg de canabis ascunse în TIR-ul său, precum și la interdicția de a intra pe teritoriul Franței timp de 10 ani. Aceasta a fost exact pedeapsa cerută de procuror.

Din partea apărării, avocata Tiphaine Michel, din Lyon, a venit cu o interpretare diferită a rolului pe care l-a avut clientul ei.

„El era catârul, a fost cărăuș, cel expus în linia întâi. Dar nu este cel care a dat ordinul”, a declarat aceasta în pledoaria finală.

Avocata șoferului român de TIR a anunțat, la ieșirea din sala de judecată, că va face apel împotriva unei condamnări pe care o consideră „nedreaptă”.

Ea a deplâns faptul că, „având în vedere amploarea traficului, Parchetul nu a deschis o anchetă mai amănunțită pentru a înțelege mai bine toate implicațiile”, adică pentru a-i găsi pe cei care au ordonat transportul, pe instigatori.

Cea mai mare captură a anului, în TIR-ul șoferului român: droguri de 2,3 milioane de euro

Pentru acuzare însă, faptele sunt suficiente și incriminatoare. Pe 30 mai, Marc Remus a fost oprit în vama mobilă în zona Jasseron, pe autostrada A40, pe sensul sud-nord.

Vameșii, apropiindu-se de cabina camionului au simțit un miros suspect de droguri. La prima percheziție nu au găsit nimic, dar polițiștii au fost intrigați de aspectul neobișnuit al plafonului.

Așa că au făcut o gaură, au introdus o cameră video miniaturală, iar imaginea a arătat un sistem sofisticat: șine metalice, cârlige, cabluri și capace ascunse.

Unde erau ascunse 300 kg canabis și 166 kg marijuana, în TIR

A fost nevoie de cinci ore ca vameșii, după acordul Parchetului, să demonteze acel plafon fals al TIR-ului, care era în realitate o ascunzătoare pentru droguri.

În felul acesta, vameșii au făcut cea mai mare captură a anului: 299 kg de rășină de canabis și 166 kg de marijuana, în total având o valoare de piață de 2,3 milioane de euro.

De asemenea, în buzunarele șoferului român, au fost găsite șuruburi și piulițe identice cu cele folosite pentru amenajarea ascunzătorii. Audiat în aceeași zi, șoferul român a negat că știa de existența drogurilor.

Ce spune românul din Spania despre acest caz

Stabilit în Madrid, Spania, românul a declarat că transporta mărfuri de la Barcelona către Germania, conducând cabina camionului care aparținea unei cooperative de transport din Spania.

El a declarat că este proprietarul remorcii pe care o cumpărase în martie, „în starea în care se afla”, adică cu doar câteva luni înainte de acest transport.

Versiunea sa nu a convins-o pe președinta ședinței de judecată, care a remarcat mai multe indicii ce sugerează că șoferul știa mai multe decât recunoaște despre traficul organizat.

Pe unul dintre cele două telefoane mobile ale sale, anchetatorii au descoperit mesaje SMS cu un anume Andrès, care descriau clar pregătirea călătoriei și existența unei mașini antemergătoare. Amprentele digitale găsite pe camion aparțineau doar inculpatului.

„Dar nu ați găsit amprente pe trapa de acces la plafonul fals”, a remarcat avocata apărării, pentru a respinge acuzația că românul ar fi implicat direct în transportul drogurilor.

Întrebat de mai multe ori despre relația sa cu Andrès, Marc Remus a recunoscut cu jumătate de gură că acesta era cel care i-a dat comanda. Tot Andrès ar fi fost cel care i-a vândut camionul „amenajat” și „încărcat” fără știrea lui.

„Am crezut că am făcut o afacere bună. Am văzut că plafonul era ciudat, dar nu i-am dat importanță. Acum îmi dau seama că am fost păcălit când mi s-a propus acest transport”, a spus șoferul român.

Explicații lui au fost prea puțin convingătoare, atât pentru procuroare, cât și pentru judecătoare. Inculpatul nu a fost mai convingător nici când a explicat de ce s-a implicat în această rețea de trafic de droguri.

A spus doar că avea nevoie de bani pentru a plăti casa construită în România, în care locuiesc fosta soție și cei doi copii, după divorț.

Românul și-a cerut scuze la proces pentru ce a făcut

În fața judecătoarelor, în lacrimi, și-a cerut scuze „pentru că a făcut o greșeală”. Karine Malara nu s-a lăsat impresionată de remușcările sale.

„Nu cred că domnul este un începător. Nu circuli cu 460 kg de droguri ascunse dintr-o dată, din senin”, a spus procuroarea.

„Ar fi trebuit să vă dați seama că, dacă veți primi cel puțin 10.000 de euro, înseamnă că transportați o cantitate mare de droguri și că riscul este foarte ridicat!”, i-a spus și Anne-Laure Renault. Această „ieșire de pe șosea” îl va ține pe șoferul român în spatele gratiilor.

