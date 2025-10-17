Nunta are loc sâmbătă

Fără aceasta, nunta, programată sâmbătă, ar fi fost compromisă. Bărbatul și-a dorit cu orice preț ca mâine, la altar, logodnica sa să poarte rochia mult-dorită, pe care a achiziționat-o pentru cel mai fericit moment din viață.

Din păcate, explozia blocului din Rahova a bulversat viața a sute de bucureșteni din zonă. Tânărul care se însoară mâine a insistat pe lângă autorități o zi întreagă pentru a recupera rochia de mireasă, explicându-le că nunta are loc sâmbătă, toate pregătirile fiind deja făcute.

Deflagrație devastatoare

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 15 au fost răniți.

Intervenție dificilă pentru recuperarea trupului unei tinere însărcinate care a murit în explozia devastatoare din Rahova. Pentru a fi scoasă de sub dărâmături, la fața locului au fost trimise două macarale, relatează Antena 3 CNN.





