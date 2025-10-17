Cuprins:
Nunta are loc sâmbătă
Fără aceasta, nunta, programată sâmbătă, ar fi fost compromisă. Bărbatul și-a dorit cu orice preț ca mâine, la altar, logodnica sa să poarte rochia mult-dorită, pe care a achiziționat-o pentru cel mai fericit moment din viață.
Din păcate, explozia blocului din Rahova a bulversat viața a sute de bucureșteni din zonă. Tânărul care se însoară mâine a insistat pe lângă autorități o zi întreagă pentru a recupera rochia de mireasă, explicându-le că nunta are loc sâmbătă, toate pregătirile fiind deja făcute.
Deflagrație devastatoare
Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.
Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 15 au fost răniți.
Intervenție dificilă pentru recuperarea trupului unei tinere însărcinate care a murit în explozia devastatoare din Rahova. Pentru a fi scoasă de sub dărâmături, la fața locului au fost trimise două macarale, relatează Antena 3 CNN.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
letima 17.10.2025, 22:58
Saracii oameni. Cei de la 112 au actionat in opinia mea foarte iresponsabil ieri cand nu au trimis pompierii sa verifice etaj cu etaj, apartament cu apartament. Puteau salva vieti si proprietati si nu au făcut-o
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.