Victima, prinsă sub o placă de beton

Una dintre cele trei persoane decedate este o tânără însărcinată, a anunțat, la televiziunea Digi 24, șeful Departamentului pentru Situaţii Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

„(…) A fost, din păcate, găsită și a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informațiile pe care le avem, era gravidă,” a spus Arafat, vineri după-amiază.

Se pare că femeia a fost prinsă sub o placă de beton care s-a prăbușit în urma exploziei.

Din acest motiv este nevoie o a doua macara. Un utilaj va trebui să susțină anumite părți componente din acel bloc care au fost dislocate în urma exploziei. Cea de-a doua macara ar trebui să mute plăcile de beton care au fost distruse și împrăștiate, sub resturi din aceste plăci aflându-se corpul tinerei însărcinate.

Deflagrație devastatoare

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți.

În toată nenorocirea, o veste bună. Un motan care a supraviețuit exploziei din Rahova a fost luat acasă de o femeie cu suflet mare până când stăpânii lui îl vor putea recupera. Pisoiul a scăpat nevătămat din dezastru însă este speriat. El se află în siguranță, în prezent, în locuința unei doamne.





