Deflagrație devastatoare

„Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoiul Bucurestiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova – Staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, Staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint”, transmite Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Conform Institutului, energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml.

„Aceste înregistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, precizează specialiştii INCDFP.

Cel puțin 2 etaje, distruse complet

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți.

Deflagrația s-a produs între etajele 5 și 6 și a fost atât de puternică încât a distrus pereții exteriori ai imobilului și plafonul dintre apartamente. Profesorul Marian Moiceanu a explicat, pentru Libertatea.ro, care este cel mai mare pericol după explozie și în ce condiții se pot întoarce omenii în blocul din sectorul 5.

Cel puțin două etaje au fost complet distruse, însă experții atrag atenția asupra faptului că pericolele încă există. Cele două etaje aflate deasupra apartamentelor s-ar putea prăbuși, având în vedere distrugerile din acea zonă.

„În momentul în care deasupra mai sunt încă două etaje și în partea de jos aproape că nu mai există structură, cel puțin în zona aceea e pericol de colaps și poate exista riscul ca ele să se prăbușească. Din șocul acela, pentru că e o forță inerțială acolo, nu este o forță gravitațională care apasă pe ceva, sigur vor putea fi afectate și părți care acum arată bine, dar în timp pot avea probleme. Acest lucru îl poate stabili doar o expertiză de structură a unui inginer. Trebuie să fie evacuați cel puțin locuitorii de la etajele superioare, aflate peste apartamentul în care s-a produs explozia. În urma expertizei de structură se pot constata toate pagubele, acestea vor stabili exact cum a fost afectat blocul la parter și la fiecare etaj”, a explicat arhitectul Marian Moiceanu, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București.







