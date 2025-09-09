Premierul maghiar vede ca sigură împărțirea Ucrainei

Premierul ungar a detaliat o serie de evaluări dure ale contextului internațional, afirmând că Statele Unite au recunoscut că Rusia a câștigat războiul din Ucraina.

În viziunea sa, acest fapt va duce inevitabil la o împărțire a Ucrainei în trei zone distincte:

una sub control rusesc,

o zonă demilitarizată

o zonă occidentală.

Mai mult, el a acuzat Washingtonul că intenționează să destructureze ordinea economică globală actuală pentru a-și consolida propria economie.

Premierul maghiar este recunoscut pentru acest tip de declarații, precum și pentru simpatia sa pentru Putin. La mijlocul lunii august, el declara că Rusia a câștigat războiul și Ucraina trebuie să accepte asta, în ciuda evidențelor de pe front.

„Vorbim acum de parcă ar fi vorba de o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a spus Viktor Orbán. El a continuat: „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul, care susține Ucraina, va recunoaște că acest lucru s-a întâmplat și ce va rezulta din toate acestea”.

Orbán a susținut că Ucraina rezistă doar datorită sprijinului european în arme și bani.

Un scandal a izbucnit între Ucraina și Ungaria Foto: Shutterstock

Orban crede că Europa se află pe marginea prăpastiei

Orbán a criticat vehement Uniunea Europeană, susținând că aceasta se află în pragul „dezintegrării”. El a subliniat că slăbiciunea economică a blocului comunitar se datorează unei conduceri defectuoase, un declin ilustrat de scăderea dramatică a ponderii economice a UE la nivel global. Potrivit lui, fără o schimbare radicală, următorul buget multianual al Uniunii ar putea fi și ultimul.

Un plan de „Europă circulară”

Pentru a salva Uniunea Europeană de la colaps, premierul Orbán a propus un model alternativ, pe care l-a numit „Europa circulară”.

Acest concept ar permite statelor membre să coopereze la niveluri diferite, flexibile, în funcție de interesele lor comune. În cel mai exterior cerc al acestei structuri, ar fi incluse țările care ar colabora doar pe două domenii esențiale: securitatea militară și cea energetică.

Rusia și Statele Unite, forțe dominante

Discursul a pus un accent deosebit pe eșecurile strategice ale Occidentului. Orbán a argumentat că războiul din Ucraina este rezultatul direct al încercărilor eșuate ale Statelor Unite de a obține o „schimbare de regim” la Moscova. El a insistat că Rusia este în avantaj, în timp ce Europa se slăbește singură prin implicarea sa în conflict.

Mesaj de mobilizare și o viziune pentru viitor

Orbán și-a încheiat discursul cu un apel la mobilizare, subliniind că victoriile viitoare depind de un singur factor: încrederea publicului. Propunerile sale radicale privind viitorul Europei și analiza sa dură a situației actuale marchează o nouă etapă în strategia politică a guvernului ungar.

