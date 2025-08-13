„Vorbim acum de parcă ar fi vorba de o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a spus Viktor Orbán. El a continuat: „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul, care susține Ucraina, va recunoaște că acest lucru s-a întâmplat și ce va rezulta din toate acestea”.

Orbán a susținut că Ucraina rezistă doar datorită sprijinului european în arme și bani. El a amintit că Ungaria a propus la începutul conflictului ca Europa să inițieze negocieri independente cu Rusia. „Acum, rușii negociază cu americanii despre viitorul Europei, fără noi”, a spus premierul. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a adăugat el.

La interviu a participat și György Nógrádi, analist politic, care a subliniat că avertismentele liderilor militari europeni privind o posibilă invazie rusă a Europei sunt exagerate. „În Europa, forțele convenționale ale NATO sunt de patru ori mai puternice decât cele ale Rusiei. Cine este prostul care atacă împotriva unei forțe de patru ori superioare?”, a declarat Nógrádi. El a criticat aceste poziții, considerându-le dictate politic, nu profesional.

Orbán a explicat că liderii europeni văd războiul ruso-ucrainean ca pe o oportunitate de a destabiliza guvernul lui Vladimir Putin, dar consideră această idee o iluzie. El a adăugat că războiul este un subiect major doar în Europa, în timp ce alte părți ale lumii sunt mai preocupate de problemele lor. „Lumea nu tolerează cu adevărat faptul că americanii și occidentalii, în loc să ajute în conflictele din alte părți ale lumii, s-au implicat într-un război ruso-ucrainean”, a spus Orbán.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

Premierul ungar a menționat și eforturile lui Donald Trump de a aduce ordine în lume. „Trump ia punctele fierbinți ale lumii unul câte unul și încearcă să le rezolve pe rând”, a afirmat el. Orbán a subliniat că războiul ruso-ucrainean are implicații economice globale, inclusiv asupra Ungariei: „În timp ce vorbim despre război, în spatele scenei se află întrebarea viitorului economiei mondiale, care trebuie reorganizată chiar acum”, a spus el.

Orbán a evidențiat importanța aprovizionării cu energie și impactul sancțiunilor europene asupra Rusiei. „Soarta Ungariei depinde de aceste întrebări. Cât, în ce cantitate și la ce preț putem cumpăra energie de pe piața mondială”, a explicat el.

În cadrul emisiunii, s-a discutat și despre capacitatea Europei de a se apăra singură. Orbán a criticat lipsa unei strategii europene coerente. „De la criza financiară din 2010, nu a existat o strategie europeană, iar greșelile Europei sunt clar vizibile. Trebuie să ne creăm propria strategie națională”, a spus el.

Premierul a avertizat că, dacă Ungaria s-ar alinia complet cu UE, ar fi implicată într-un război cu Rusia, iar economia sa ar fi grav afectată. „Ar fi în interesul nostru să avem o strategie europeană care să recunoască și să susțină interesele maghiare. Dar așa ceva nu există astăzi”, a declarat Orbán.

Recomandări Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

Orbán a comentat și despre relația sa cu Donald Trump. „Întrucât sunt cel mai longeviv premier din Europa (a venit la putere în 2010, n.red.), pare evident că, dacă cineva este curios de ceva, va fi printre primii (…) care îl vor întreba pe prim-ministrul ungar”, a spus el. El a subliniat că acest lucru aduce stabilitate țării.

Premierul a explicat de ce a respins declarația Consiliului European privind Ucraina, care susținea aderarea acesteia la UE. „Poporul maghiar a decis deja acest lucru. Negativ. Ucraina nu va fi membră a Uniunii Europene”, a declarat el. Orbán a criticat Europa pentru lipsa de ambiție. „Europa nu vrea să fie mare. Vrea doar să trăiască bine. Dar dacă vrei să trăiești bine, trebuie să fii mare și puternic”, a spus el.

Orbán a acuzat UE că a ratat ocazia de a negocia cu Putin în timpul administrației Biden. „Când doi lideri se așază la masa negocierilor, americanii și rușii, și tu nu ești invitat, nu te repezi la telefon, nu alergi în toate părțile, nu strigi din afară”, a spus el. Premierul a criticat atitudinea Uniunii Europene, calificând-o drept „ridicolă și patetică”.

Conform Magyar Nemzet, Orbán, care a fost criticat pentru legăturile sale strânse cu Rusia, a devenit singurul lider european care nu a susținut o declarație comună privind libertatea Ucrainei de a-și decide viitorul. Ungaria, dependentă de energia rusească, a refuzat să trimită arme Ucrainei și se opune ferm aderării acesteia la UE, invocând efecte negative asupra economiei maghiare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE