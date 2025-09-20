Soldații din aceste unități poartă brățări care îi marchează ca fiind bolnavi și au fost văzuți pe linia frontului din sectorul Pokrovsk, un centru logistic cheie din estul Ucrainei râvnit de Kremlin.

„Avem informații că aceste unități participă la lupte în (…) cel mai fierbinte loc: Pokrovsk”, spune Dmîtro Jmailo, director executiv al Centrului Ucrainean de Securitate și Cooperare (USCC), un centru de reflecție apropiat forțelor armate ale Kievului.

Un indiciu al crizei sanitare din rândurile soldaților ruși

Constituirea acestor unități în cadrul armatei ruse este cel mai recent indiciu al unei crize sanitare care se adâncește, cu cazuri de HIV, hepatită și tuberculoză în creștere vertiginosă în rândul trupelor liderului rus Vladimir Putin.

O unitate rusă a suferit recent pierderi din cauza unei epidemii de febră hemoragică. Chiar și presa rusă, strict controlată, a relatat despre o „epidemie ascunsă” de boli care afectează trupele invadatoare din Ucraina.

Unitățile de infestați

Așa-numitele „unități de infestați” au fost formate în cadrul regimentelor de pușcași motorizați 1435 și 1437 ale Rusiei, formațiuni relativ noi, care fac parte din brigăzile de pușcași motorizați 27, respectiv 15.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

Potrivit USCC, „unitățile de infestați” au fost trimise să ia cu asalt Pokrovsk din flancurile de sud și sud-vest. Soldați din aceste unități au fost, de asemenea, observați în timp ce încercau să se infiltreze în oraș prin satul Zvirove.

„Unitățile de infestați sunt echipate la fel ca celelalte unități militare rusești. De fapt, nivelul lor de aprovizionare este identic și destul de scăzut”, precizează Dmîtro Jmailo pentru The Telegraph.

„Singura diferență față de personalul militar «sănătos» al Federației Ruse constă în diversele însemnări ale celor infestați”, adaugă el.

Un soldat ucrainean care s-a întors recent dintr-o misiune lângă Pokrovsk a declarat pentru The Telegraph că el și camarazii săi au întâlnit soldați inamici care purtau brățări precum cele descrise de Dmîtro Jmailo.

Grupul Wagner a recrutat pușcăriași cu HIV

Armata rusă este acuzată de mai mult timp că recrutează soldați bolnavi pentru a-și reînnoi rândurile din cauza pierderile mari suferite pe câmpul de luptă.

În 2022, grupul de mercenari Wagner a recrutat pușcăriași cu HIV și hepatită și i-a trimis în prima linie cu promisiunea că le-ar oferi acces la medicamente. Cei infestați cu HIV purtau brățări roșii, iar cei bolnavi de hepatită – brățări albe.

O amenințare în plus pentru armata ucraineană

Rata de infectare cu HIV a crescut vertiginos în rândul trupelor ruse din Ucraina – numărul soldaților purtători ai virusului fiind de 20 de ori mai mare la sfârșitul anului 2023 decât la începutul războiului, potrivit unei analize a Centrului Carnegie. Se crede că mai mulți factori se află în spatele acestei situații, inclusiv consumul de droguri în rândul soldaților ruși sau reutilizarea seringilor.

Prezența acestor soldați pe câmpul de luptă reprezintă totodată o amenințare pentru armata ucraineană. „O obligă să fie mai precaută”, explică Dmîtro Jmailo.

Putin, disperat să ocupe orașul Pokrovsk

Hamish de Bretton-Gordon, fost colonel al armatei britanice și expert în arme chimice, a declarat că desfășurarea soldaților bolnavi este o dovadă a disperării lui Putin de a captura Pokrovsk.

Orașul se află pe un drum cheie folosit de armata ucraineană pentru a aproviziona alte avanposturi estice asediate, inclusiv Ceasîv Iar și Kosteantînivka, și găzduiește singura uzină din țară care produce cărbune cocsificabil pentru industria siderurgică. Acesta este asediat încă din vară.

Războaiele nu se câștigă doar pe câmpul de luptă, ele „se pierd și în spitale, în punctele de ajutor de pe teren și în capacitatea unei armate de a-și menține trupele sănătoase și în stare de luptă”, a subliniat fostul colonel britanic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE