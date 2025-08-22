Cum va fi vremea în săptămâna 25 august – 31 august 2025

Temperaturile vor fi puțin mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în jumătatea nord-estică a țării, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitar în cele sudice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel obișnuit.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele caracteristice acestui interval în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, dar și ușor deficitar în sud, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile sudice, iar în restul țării valorile vor fi în general apropiate de cele specifice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, iar în general vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Mediile temperaturilor vor fi ușor peste cele normale pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele obișnuite.

Cantitățile de precipitații vor fi în jurul celor normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării.

Amintim că vineri, 22 august 2025, în intervalul orar 12-21, va fi cod galben de caniculă în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.”, au anunțat meteorologii.