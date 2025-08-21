Zonele afectate de caniculă

Un cod galben de caniculă și disconfort termic va intra astăzi, 21 august 2025, în vigoare de la ora 12.00 și va fi valabil până la ora 21.00. Zonele afectate de temperaturile ridicate sunt Banatul, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

Joi, termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius. Foto: ANM

„Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Notă: în a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică”, a transmis ANM.

De asemenea, vineri, 22 august 2025, în intervalul orar 12-21, va fi cod galben de caniculă în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

Vineri, 22 august 2025, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade. Foto: ANM

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, au mai transmis meteorologii.

Cum va fi vremea în București

În București, ziua de joi, 21 august 2025, aduce vreme caniculară, iar după-amiaza disconfortul termic va crește. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar minima se va încadra între 17 – 20 de grade.

De asemenea, vremea va fi caniculară și vineri, 22 august 2025, în București. Disconfortul termic va fi ridicat, maxima va fi cuprinsă între 35 și 36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua temporar și se vor semnala înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și ploi ce pot avea caracter torențial. Totodată, vor fi posibile căderi de grindină. În rest, cerul va fi variabil și vântul va sufla în general moderat.

Ce înseamnă codul galben

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu curent electric sau alte activități zilnice.

Cum să faceți față vremii caniculare

Libertatea a întocmit o listă de sfaturi și recomandări despre cum să faceți față vremii caniculare. Când căldura atinge valori maxime, rămâneți într-un mediu climatizat.

Aerul condiționat este, de asemenea, cea mai bună modalitate de a menține temperatura casei la un nivel mai scăzut. Nu este necesar să aveți aparatul de aer condiționat pornit toată ziua, dar este important să îl porniți în perioadele cele mai calde ale zilei.

Dacă locuința dvs. nu are aer condiționat, petreceți câteva ore în spații publice climatizate pentru a reduce la minimum expunerea la căldură excesivă.

