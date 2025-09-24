Vremea în București în intervalul 24 septembrie 2025-25 septembrie 2025

În intervalul 24 septembrie 2025, ora 10.00-25 septembrie 2025, ora 9.00, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului, când se vor atinge viteze de 40….45 km/h, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Cerul va fi mai mult senin ziua, iar noaptea va prezenta înnorări. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

Vremea în București în intervalul 25 septembrie-26 septembrie 2025

În intervalul 25 septembrie 2025, ora 9.00-26 septembrie, ora 9.00, vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ploaie slabă.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

Vremea în București în intervalul 26 septembrie 2026, ora 9.00-26 septembrie 2025, ora 21.00

Vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 17…19 grade.

În intervalul 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența

unei informări meteorologice ce vizează racirea accentuată și intensificările de vânt.

În intervalul 25 septembrie, ora 07 – 25 septembrie, ora 21, municipiul București NU se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben ce vizează intensificările de vânt.

De asemenea, iată cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2025. După zile prea calde, vin perioade foarte reci.



