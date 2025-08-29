Vremea de mâine, 30 august 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada sâmbătă, 30 august 2025, ora 09:00 – duminică, 31 august 2025, ora 09:00, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării.

Mai mult, în jumătatea sudică a Olteniei și a Munteniei va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități și disconfortul termic va fi ridicat.

Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și se va manifesta cu precădere seara și noaptea în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, prin înnorări temporar accentuate și local averse și descărcări electrice.

Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate (peste 15-25 l/mp) și condiții de grindină. În restul zonelor, cerul va fi variabil, mai mult senin ziua.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova, Banat, la munte, dar de scurtă durată și asociat averselor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, mai scăzute spre 5-6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață.

Cum va fi vremea mâine, 30 august 2025, în București

În București, în intervalul sâmbătă, 30 august 2025, ora 09:00 – duminică, 31 august 2025, ora 09:00, vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16-19 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 1 – 28 septembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

