Primul cod galben de caniculă și disconfort termic este valabil pentru vineri, 29 august, în intervalul orar 12 – 21, în trei județe din vestul țării.

De la -1 grad luni, la 37 de grade vineri

„Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade”, se arată în textul avertizării meteo ANM.

Sâmbătă, canicula se extinde, astfel că va ajunge și în București. Cel de-al doilea cod meteo este emis pentru 30 august, intervalul orar 12 – 21.

„Sâmbătă (30 august) în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități”, spun meteorologii.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

În acest interval de timp, temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade Celsius.

-1 grad Celsius în România, pe 25 august 2025

O dimineață de vară neobișnuit de rece a fost înregistrată în România luni, 25 august 2025, cu temperaturi negative, de -1 grad, în mai multe zone ale țării.

Mercurul termometrelor a coborât până la -1 grad Celsius în timpul nopții. Localități precum Miercurea Ciuc, Obârșia Lotrului și Vf. Omu au înregistrat -1 grad Celsius. Aceeași temperatură de îngheț a fost observată și la Poiana Stampei, Stâna de Vale și Iezer.

La Joseni și Călimani, termometrele au indicat 0 grade Celsius, în timp ce la Toplița și Bucin s-a înregistrat 1 grad. În alte zone, temperaturile au fost ușor mai ridicate.

Au fost 2 grade la Întorsura Buzăului, Făgăraș, Târgu Lăpuș și Câmpeni, iar la Târgu Secuiesc, Băișoara, Petroșani și Vărădia de Mureș s-au înregistrat 3 grade Celsius.

Contrastul termic a fost evident, cu Mangalia înregistrând 20 de grade Celsius și Constanța Dig 19 grade. În București, stația Băneasa a raportat 12 grade, iar cea de la Filaret 14 grade.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Ce înseamnă codul galben

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Cum să faceți față vremii caniculare

Libertatea a întocmit o listă de sfaturi și recomandări despre cum să faceți față vremii caniculare. Când căldura atinge valori maxime, rămâneți într-un mediu climatizat.

Aerul condiționat este, de asemenea, cea mai bună modalitate de a menține temperatura casei la un nivel mai scăzut. Nu este necesar să aveți aparatul de aer condiționat pornit toată ziua, dar este important să îl porniți în perioadele cele mai calde ale zilei.

Dacă locuința dvs. nu are aer condiționat, petreceți câteva ore în spații publice climatizate pentru a reduce la minimum expunerea la căldură excesivă.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 1 – 28 septembrie 2025.

Recomandări Cât timp pierdem cu CFR comparativ cu ungurii sau polonezii. Cele mai importante orașe turistice din România, legate cu trenul în peste cinci zile

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE