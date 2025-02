Peste 42.000 de oameni au protestat doar în capitală

Proteste similare au avut loc în zeci de alte orașe din Slovacia. Participanții au cerut demisia premierului Robert Fico, scandând „Demisia, demisia” și „Agent rus”, și purtau pancarte pe care scria „Nu lăsăm democrația să cadă”, „Ce dacă adevărul iese la iveală atunci când justiția este oarbă” și „Bratislava nu este Moscova, Slovacia este Europa”.

Conform site-ului de știri Dennik N, care citează o companie de securitate, între 42.000 și 45.000 de persoane au participat la protestul din Bratislava. Cifra este ușor mai mică decât cea de acum două săptămâni, când aproximativ 60.000 de oameni au ieșit în stradă.

Tensiunile politice

În ultimele săptămâni, tensiunile au crescut după ce guvernul lui Fico a atacat opoziția progresistă, acuzând-o că încearcă să provoace haos și să răstoarne guvernul. Premierul a respins apelurile opoziției de a demisiona.

Criticii lui Fico sunt îngrijorați că guvernul său slăbește valorile democratice și îndepărtează Slovacia de Uniunea Europeană și NATO, apropiind-o de Rusia.

Now, Bratislava, Slovakia. Thousands protests against their country being dragged to the East by ruling coalition. Similar protests in 20+ cities around country today. pic.twitter.com/bXGKMs4uo5 — Martin Ehl (also @martinehl.bsky.social) (@MartinCZV4EU) February 7, 2025

Aceste temeri au fost amplificate de vizita privată a lui Fico la Moscova în decembrie, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, această întâlnire a fost una rară pentru un lider UE de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Răspunsul premierului

Fico și-a apărat politica externă, susținând că aceasta funcționează în toate direcțiile. Deși critic la adresa unor politici ale UE, el a declarat că orientarea Slovaciei este în continuare determinată de apartenența la UE și NATO.

🇸🇰🇪🇺



Huge protests in more than 50 cities in Slovakia demanding Fico to resign over pro-Russian policy shift.



More than 100,000 people.



One voice: “Slovakia is Europe”. pic.twitter.com/UYrFzDf6Bb — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) February 7, 2025

Guvernul ia în considerare noi măsuri preventive, invocând planuri de escaladare a protestelor în încercări ilegale de răsturnare a guvernului, inclusiv prin ocuparea clădirilor de stat, după cum a afirmat Fico.

Protestele actuale nu au atins încă amploarea celor din 2018, când uciderea unui jurnalist de investigație a declanșat manifestații care au forțat demisia lui Fico.

