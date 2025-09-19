Străzi deschise București

Centrul Capitalei va fi animat de evenimentul „Străzi deschise – București. Promenadă urbană”, care va transforma Calea Victoriei într-un spațiu plin de viață. Traficul rutier va fi închis pe această arteră de sâmbătă, ora 09.00, până duminică la ora 22.00, permițând desfășurarea a zeci de evenimente artistice și comunitare, conform Primăria Municipiului București.

De la concerte în aer liber și spectacole de teatru, până la proiecții de film, expoziții și tururi ghidate, bucureștenii și vizitatorii vor avea ocazia să descopere orașul într-un mod inedit. Un punct culminant al sărbătorii va fi un spectacol multimedia impresionant în Piața Constituției.

Transport gratuit și tururi ale orașului

Cu ocazia Zilelor Bucureștiului, locuitorii capitalei vor putea deveni turiști în propriul oraș. Autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind o perspectivă panoramică asupra celor mai frumoase locuri din București. Traseul include 14 stații, printre care se numără Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf și Palatul Parlamentului.

În plus, bucureștenii vor avea șansa să se plimbe gratuit cu primele modele de tramvaie, pe trasee care leagă puncte importante ale orașului, cum ar fi Bucur Obor, Piața Sudului, Gara de Nord și CFR Progresul.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Evenimente pentru toate vârstele

Sâmbătă, 20 septembrie, programul începe de dimineață cu o serie de activități diverse. La Arcul de Triumf, vizitatorii pot explora expoziția „Bucureștiul Interbelic”, care prezintă atmosfera capitalei din perioada interbelică prin intermediul fotografiilor de epocă.

Palatele Brâncovenești organizează reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor pe Calea Victoriei. Asociația Tradiția Militară va aduce la viață scene emblematice din trecut, cu uniforme și echipamente autentice.

Un moment așteptat este „Primăria Deschisă”, organizat de ARCUB, care permite publicului să viziteze sediul Primăriei Municipiului București și să participe la tururi ghidate, proiecții de film și expoziții.

Muzeul Municipiului București oferă șase tururi ghidate gratuite, cu teme variate, de la vestigiile de sub Universitate până la hanurile și bisericile din Centrul Vechi.

Festivaluri și expoziții

Festivalul Dâmbovița Delivery, organizat de Asociația Nod Makerspace în parteneriat cu Primăria, va anima zona Operei Române cu dezbateri, ateliere, plimbări pe apă și spectacole.

Piața Universității va găzdui o expoziție care recreează atmosfera Bucureștiului de altădată, cu imagini de epocă, proiecții de filme documentare și animatori costumați.

Pentru cei pasionați de transport, Urban Move Expo va prezenta o colecție de vehicule și materiale istorice pe Bulevardul Gheorghe Duca. La Gara de Nord, vizitatorii vor putea admira Trenul Prezidențial și vor avea acces la Expoziția Muzeală CFR.

Evenimente pentru copii și familii

Opera Comică pentru Copii organizează Bebe Fest OCC, primul festival cultural din România dedicat exclusiv copiilor cu vârste între 0 și 3 ani. Evenimentul include spectacole adaptate, spații pentru explorarea muzicii clasice și ateliere creative.

În Parcul Ateneului, ALPAB invită bucureștenii să participe la acțiunea „Capitala Crește Verde”, plantând copaci și flori alături de arhitecți peisagiști.

Paradă și bătaie cu flori

Un moment spectaculos al sărbătorii va fi parada de pe Calea Victoriei, care va aduce atmosfera de altădată cu cai, costume de epocă și personaje istorice. Circul Metropolitan București va susține un mini-show în dreptul Casei Armatei.

Tradiționala „Bătaie cu Flori” va avea loc în Piața Universității, reînviind un obicei care odinioară marca Ziua Regalității pe 10 mai.

Muzică și spectacole

Piața Constituției va găzdui Street Food Festival și concerte în cadrul evenimentului iMapp. Artiști precum Sylvio, DJ Varer & Christian Thomson, și maestrul Gheorghe Zamfir cu Orchestra Metropolitană București vor urca pe scenă.

Recomandări Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

În Piața Festivalului George Enescu, Filarmonica „George Enescu” va susține un concert sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.

Spectacol de lumini și tehnologie

Ediția aniversară iMapp Bucharest, cu tema „ART IS ALL AROUND”, va transforma fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol vizual impresionant. Artiști internaționali vor concura pentru Marele Premiu, combinând video mapping, muzică live și performance-uri interactive.

Premieră: spectacol pe apă

Pe râul Dâmbovița, în zona Operei Române, va avea loc „Sirene pe Dâmbovița”, prima instalație-spectacol pe apă din România. Regizat de Gabriel Sandu, evenimentul combină muzică live, actorie, video mapping și coregrafie pe o scenă plutitoare.

Raliul Gumball 3000

Duminică seara, Bucureștiul va găzdui o etapă a legendarului raliu internațional Gumball 3000. Peste 100 de supermașini vor sosi în Piața Constituției, unde publicul se va putea bucura de un festival dedicat automobilelor, muzicii și proiecțiilor.

Un moment special va fi lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, unul dintre cele doar 125 de exemplare produse din acest hypercar extrem de rar.

Programul muzical include artiști internaționali precum Adekunle Gold, EVE și Afrojack, încheindu-se cu un set special back-to-back susținut de Afrojack și Vikkstar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE