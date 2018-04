A murit Ray Wilkins. Fostul fotbalist englez a jucat la Chelsea, Manchester United sau AC Milan

A murit Ray Wilkins. Lumea fotbalului britanic este în doliu, după ce familia lui Wilkins a confirmat decesul fostului mijlocaș de la Chelsea, Manchester United sau AC Milan. În vârstă de 61 de ani, britanicul a fost transportat de urgență astăzi la un spital londonez după ce a suferit un infarct, însă eforturile medicilor au fost inutile, acesta fiind declarat mort, câteva ore mai târziu.

Wilkins avea de mai multă vreme probleme cu sănătatea, iar de curând revenise în atenția mass-media, după ce fusese prins de poliție conducând sub influența alcoolului. De altfel, fostul mare jucător englez fusese obligat să se interneze la o clinică de dezalcoolizare, problemele sale cu licorile bahice fiind de notorietate.

Ray Wilkins este unul dintre cei mai selecționați jucători ai primei reprezentative a Albionului, acesta evoluând de 81 de ori în tricoul naționalei între anii 1976 și 1986. Wilkins a jucat și contra României în meciul disputat pe Wembley în 1981, scor 0-0, în preliminariile CM 1982.



Fostul internațional britanic a avut o carieră prodigioasă și la nivelul echipelor de club. Șase ani la Chelsea Londra, cinci ani în tricoul lui Manchester United, trei ani la AC Milan și un sezon la Paris Saint Germain. Acestea sunt bornele unui fost fotbalist de talie mondială, care și-a trecut în cont inclusiv trei reușite pentru prima reprezentativă a Angliei.

Goodbye Ray, you will be missed: tonight we’re gonna fight like you taught us!

Ciao Ray, ci mancherai: questa sera lotteremo su ogni pallone come avresti fatto tu!

RIP, Ray Wilkins ?? pic.twitter.com/YLokjuXkvD

— AC Milan (@acmilan) April 4, 2018