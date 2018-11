Săptămâna trecută, Stan Cucăilă a dvrut să sărbătorească Centenarul României, astfel că a vopsit lateralul blocului în culorile drapelului național.

Gestul său lăudabil este însă sancționabil prin regulamentul primăriei, relatează tion.ro

„La zugrăvirea fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii: în cazul suprafețelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai deschise; alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate, pentru fațadele clădirilor expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate', se arată în Regulamentul local privind identitatea cromatică a clădirilor.

Polițiștii locali au fost și ei să vadă blocul și i-au întocmit administratorului un proces verbal de contravenție, document care încă nu a ajuns în posesia omului, arată sursa citată. Administratorul blocului de Centenar a mers și la discuții cu arhitectul-șef al orașului.

„Ei mi-au spus că nu avem autorizație de construcție, dar am dovedit că există. Sunt cinci culori de fapt pe acea fațadă, este un crem sus și jos avem maro, roșu, galben și albastru. Culorile nu sunt definitivate de Legea 50 pe care vor ei să-mi dea amendă. Legea 50 face referire la autorizația de construire, nu la culorile imobilului. Regulamentul nu stabilește exact culoarea, stabilește culorile pastelate. I-am întrebat ce înțeleg ei prin culori pastelate (…) Am fost și la arhitectul-șef, am avut o discuție cu el. Mi-a arătat un panou întreg cu culori mai murdare așa, mi-au spus să vin cu o propunere de modificare a regulamentului. Noi avem proces verbal pentru amendă, dar nu este înmânat. Eu am trecut la obiecțiuni că blocul pe partea exterioară a fost deteriorat și că de fapt sunt mai multe culori: crem, roșu, galben și maro. Eu i-am întrebat ce înseamnă culorile cromate sau pastelate, mi s-a spus că fostul arhitect-șef a făcut regulamentul', a declarat administratorul blocului tricolor.

Sursa foto: tion.ro