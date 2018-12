Medicul a declarat, în timpul procesului de la Judecătoria Iaşi, că preferă ca Iulian Cosmei, bărbatul care l-a lovit în 2015, să facă două fapte bune, în locul unei condamnări.

Una dintre faptele boxerului a fost cea de a dona 1.000 de euro Anei Maria Tănasă, tânăra de 18 ani paralizată în urma unui accident de circulație nerezolvat nici azi, despre care Libertatea a publicat recent două materiale ample. Ana Maria Tănasă avea 15 ani când a fost călcată de o mașină în Iași, pe trecerea de pietoni. Din cauza loviturilor la cap, adolescenta a paralizat imediat. Între timp, autorul accidentului, Eugen Sandu, un fost șef al Gărzii de Mediu Iași, încă nu a fost trimis în judecată.

Inculpatul va plăti încă o mie de euro unui medic rezident din Iaşi, diagnosticat cu tumoră cerebrală.

„Aşa am simţit, pur şi simplu. Au trecut ceva ani de atunci şi cred că lucrurile s-au schimbat oarecum. Uneori, timpul ne face să privim altfel lucrurile. E greu să spun ceea ce aş fi făcut atunci. Ideea este că au trecut mai bine de trei ani de atunci, probabil că ar mai fi trecut un an, cu siguranţă, până s-ar fi terminat procesul, cred că oricum ar fi fost, între o pedeapsă, oricare ar fi fost ea şi a face un gest, este mai important acel gest. Îmi e greu să spun că am făcut fericite două persoane. Probabil le-am făcut suferinţa mai uşoară, eu aşa văd lucrurile. Am ajuns la un punct la care nu cred că ar fi avut nici o semnificaţie, nici pentru mine, nici pentru persoana în cauză, o pedeapsă care, probabil, ar fi fost cu suspendare sau fără”, a declarat medicul Daniel Rusu pentru Mediafax.

Judecătorii vor da sentința în dosarul de de lovire sau alte violenţe pe 21 decembrie.

Agresiunea a avut loc în luna august 2015, când Daniel Rusu vorbea la telefon, în timp ce se afla în staţia de autobuz de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza. Fostul pugilist Iulian Cosmei ar fi fost supărat că doctorul nu s-ar fi dat rapid din faţa maşinii lui, a coborât din maşină şi l-a lovit cu pumnul în faţă. Victima a ajuns la spital cu mai multe fracturi la nivelul feţei, medicul fiind supus unor intervenţii chirurgicale.

