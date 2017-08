EXCLUSIV | Cea mai sexy apariție a Anamariei Prodan în costum de baie. Și-a etalat trupul de cinci stele în toată splendoarea | FOTO

Celebra agentă de jucători are o siluetă de vis la 44 de ani. După ce a “ars” rapid kilogramele, face furori cu formele sale fără reproș.

Anamaria Prodan are 44 de ani, dar felul în care arată și energia debordantă pe care o are le-ar face invidioase pe multe tinere de 20 de ani.

Cu o agendă extrem de încărcată, bine-cunoscuta agentă de jucători și-a făcut timp să stea în compania copiilor săi și să se bucure de mare și de soare.

Vedeta a fost în vacanță împreună cu cei patru copii ai familiei. Este vorba de fetele Rebecca, de 18 ani, și Sarah, de 16 ani, pe care Anamaria Prodan le are din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, dar și Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut micuțul de 9 ani, băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Din grup n-a lipsit nici Luca, de 15 ani, fiul pe care Reghe îl are dintr-un mariaj anterior.

Cel mai îndrăzneț costum de baie

În vacanța alături de copii, Anamaria Prodan, care prezintă emisiunea “Gospodar fără pereche”, de la PRO TV, și-a etalat noua siluetă, după ce a slăbit spectaculos, în costum de baie. Și nu orice fel de costum, ci unul dintr-o piesă, de culoare neagră, extrem de provocator.

Costumul de baie nu doar că îi vine perfect pe silueta impecabilă, dar îi scoate în evidență și formele bine conturate, de la sânii voluptuoși și apetisanți la posteriorul ferm și bombat. De remarcat faptul că îndrăznețul costum de baie pe care l-a purtat Anamaria Prodan i-a lăsat la vedere și tatuajele, cel mai impresionant dintre acestea fiind cel de pe spate, în care apar chipurile membrilor familiei sale.

Care este dieta minune cu care a slăbit în doar 15 zile

“Anamaria a ținut 15 zile o dietă cu suc, fără pulpă, din toate legumele și fructele pe care le-a avut în casă, cu foarte mult spanac și ghimbir în ele. A slăbit foarte mult, într-adevăr, și toată pielea și totul s-a schimbat, ce-i drept în bine. A renunțat definitiv la pâine, nu a mai mâncat deloc. La dulciuri încearcă să se pondereze, dar mai mănâncă din când în când. Însă este foarte strictă într-o privință: nu mai pune nimic în gură după ora 19.00. Dacă vreodată e vreo petrecere sau ceva, atunci poate o încalcă, dar este extrem de atentă la ce mănâncă. Acum este în perioada în care tot ce face este să se mențină în formă”, a declarat, în exclusivitate pentru Libertatea, o prietenă apropiată a fiicei interpretei de muzică populară Ionela Prodan.

Nu, nu e Carmen Iohannis! O femeie îl însoțește pe șeful statului peste tot! Ultima apariție, la Ziua Marinei!