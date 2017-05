Cine e Sepsi Sfântu Gheorghe? Echipa înființată și susținută de un lanț de brutării mai are nevoie de 1 punct pentru promovare în Liga 1. Vor juca la Brașov și își fac stadion nou. Așteaptă și susținere financiară din Ungaria.

Fotbalul românesc și-a pierdut aproape toate echipele de tradiție, iar din toamnă va primi în Liga 1 două cluburi care n-au mai jucat pe prima scenă: Juventus Colentina și Sepsi. Iar județul Covasna va ieși de pe lista județelor care n-au avut nicio echipă măcar pentru un sezon în primul eșalon. Acolo rămân doar județele Vrancea, Tulcea, Călărași, Teleorman, Harghita și Sălaj.

Sepsi Sfântu Gheorghe mai are nevoie de un singur punct, mâine, la Snagov, contra echipei Metalul Reșița. Meciul din etapa a 37-a din Liga 2 va stabili și a doua promovată direct, după Juventus Colentina. Sepsi are 67 de puncte, iar echipa de pe locul 3, UTA Bătrâna Doamnă Arad, are 65 de puncte, dar mâine va sta. Cu 1 punct, Sepsi va promova direct, pentru că are și avantajul rezultatelor directe împortriva arădenilor.

Metalul Reșița ocupă locul 16, primul sub linia retrogradării, cu doar 21 de puncte, dar nu va retrograda, fiindcă se va retrage și Academica Clinceni.

Cine e Sepsi Sfântu Gheorghe? Anul acesta am constatat cum un proiect făcut cu cap, Viitorul Constanța, s-a încununat cu laurii de campioană în al optulea an de existență. Sepsi are doar 6 ani și a ajuns în Liga 1. Iată toate datele despre cea mai surprinzănzătoare apariție sub cerul Ligii 1. Patronul Laszlo Dioszegy a avut ideea când era țintuit la pat…

Cine e Sepsi Sfântu Gheorghe? Laszlo Dioszegy: „Nu ne-a trecut prin cap să ajungem în Liga 1”

LIBERTATEA: Domnule Dioszegy, cum v-a venit ideea înființării acestei echipe?

LASZLO DIOSZEGY: E o poveste foarte interesantă. Era în 2011 și eram țintuit la pat. Am suferit două operații la spate și, din păcate, una n-a reușit complet. Am fost nevoit să stau două luni la pat. Și, într-o zi, l-am sunat pe David Kertesz, prietenul meu și i-am zis: «Măi, David, noi nu mai avem echipă în oraș de 10 ani. Hai, mă, să facem o echipă!». Și am făcut! Eu eram fan al formației Oltul Sfântu Gheorghe. Apoi, le-am avut pe IMASA și pe Electro, între care era o rivalitate ca între Steaua și Dinamo. Eu mergeam la toate meciurile la IMASA. Am jucat și eu un pic de fotbal, până la nivelul Ligii a 4-a, dar nu pot să spun că ajungeam mai sus de Liga 3. N-aveam atâta valoare. Dar eram fan, îmi plăcea și îmi place fotbalul.

Vă gândeați în acel moment că după 6 ani veți ajunge în Liga 1?

Nu, nici prin cap nu ne-a trecut. Visul nostru era să ajungem în Liga 2. Dar nici acum nu pot să spun decât că suntem cu un picior și jumătate în Liga 1. Mai avem nevoie de 1 punct. Sper să-l obținem duminică.

Ce înseamnă Sepsi OSK?

Șepși (n.a. – exact așa a pronunțat)? În maghiară, Sfântu Gheorghe se scrie „Sepsiszentgyorgy”. De la acel „Șepși” de la începutul denumirii în maghiară. Iar „OSK” înseamnă „Oltul Sport Klub”. Pentru că Oltul a fost prima dragoste, prima echipă din oraș de care m-am îndrăgostit a fost Oltul.

Cine e Sepsi Sfântu Gheorghe? Au salarii între 2.000 și 4.500 de lei

Cum ați reușit performanța? Cât ați investit în salarii, în prime?

Noi nu suntem o echipă foarte bogată. Avem contracte între 2.000 și 4.500 de lei. Dar jucătorii știu că, în data de salariu, vin banii. La noi 15 e 15, nu 20 sau 25 ale lunii. La noi, se respectă ziua de salariu.

Ce primă de promovare le dați jucătorilor?

Normal, când a început sezonul, nu ne gândeam la așa ceva. Acum, am vorbit cu băieții. Prin august, septembrie, când vor veni primii bani din drepturile de televizare, 100.000 de euro se vor împărți la toți băieții care au luptat în acest sezon. Cu totul, cu impozite, vor fi 170.000 de euro.

La Liga 1, vă gândiți să le măriți contractele?

Trebuie să discutăm, abia acum ne trezim la realitate și vedem ce înseamnă promovarea. Va orma o săptămână de foc, vom discuta. Poate vin și mai mulți sponsori. Vrem să ajungem undeva la nivelul condițiilor de la Iași sau de la Botoșani.

Antrenorul Valentin Suciu va rămâne? Are Licență Pro?

Rămâne! N-are Licența pro, dar îl avem în club pe Nagy Sandor, care are Licența Pro.

La nivelul lotului ce intenții aveți?

E clar că avem nevoie de câteva transferuri, dar nu mai mult de 6-7 jucători de valoare. Nu vreau să aducem 20 de jucători, ci să le permitem celor care au realizat performanța aceasta să joace și în Liga 1.

Cine e Sepsi Sfântu Gheorghe? „Lumea să înțeleagă că aici e vorba doar de fotbal, nu de români și maghiari…”

Pe ce stadion veți juca?

Sperăm să primim derogare ca să putem să jucăm la Sfântu Gheorghe. Am vorbit la LPF să vină să ne spună ce trebuie să facem, fiindcvă timpul e foarte scurt, practic numai 1 lună și jumătate. Dacă nu, vom juca la Brașov, pe „Tineretului”. Mâine (n.r. – azi), mergem ca să semnăm actele. Există în plan și un stadion nou, dar vorbim despre un țel îndepărtat.

E adevărat că primiți ajutor din Ungaria?

Avem o colaborare cu Academia Pușkaș. Vrem să facem și noi o Academie aici.

Dar ajutor financiar?

Avem mulți sponsori, printre care sunt și vreo 4 firme din Ungaria. Sperăm să li se adauge și alte filme maghiare din România sau din Ungaria.

Cum credeți că va fi primită echipa Sepsi OSK Sfântu Gheorghe pe stadioanele primei divizii?

E o întrebare… La Liga a 2-a am avut unele probleme, la anumite partide n-am fost primiți foarte ospitalier. E drept, foarte mulți dintre fanii noștri sunt unguri. Lumea trebuie să înțeleagă că aici nu e vorba despre maghiari și despre români, ci doar despre fotbal. Noi, aici, ne înțelegem perfect, maghiarii cu românii. Sperăm să nu fie probleme…