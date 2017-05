EXCLUSIV. Medicul-șpăgar Lucian Jianu, arest la domiciliu cu jacuzzi, robineți din aur și piscină. Își ispășeşte păcatele într-un palat de peste 400.000 de euro

În contextul în care pușcăriile sunt pline ochi, magistrații dau dovadă de clemență și îi mai trimit pe la casele lor pe unii dintre cei certați cu legea, precum medicul-șpăgar Lucian Jianu. Cercetat în arest la domiciliu pentru aproape două sute de “episoade” de mită și pentru spălare bani, medicul face, de vreo trei luni, închisoare la el acasă. Mai exact, într-un palat de peste 400.000 de euro, unde are piscină, jacuzzi și tapet din piele cu bumbi pe pereți.

Când instanța l-a plasat în arest la domiciliu, după ce tocmai fusese demascat că primește șpagă de la bolnavi pentru a le gira cu parafa sa dosarele de handicap, medicul Lucian Jianu și-a spus că mai bine nu se poate pentru el. Specialistul urma să facă “închisoare” la el acasă, într-un palat estimat la 420.000 de euro, sumă care nu include însă și dotările extravagante, mobilierul de lux, piscina și jacuzzi-ul uriaș, dar și electrocasnicele de ultimă generație. O impozantă vilă cu parter, etaj, mansardă și un garaj aflat la nivelul terenului terasat, supus unor lucrări complexe de sistematizare pentru a nu se prăvăli peste uriașul palat ridicat în Bușteni, pe strada Poiana Țapului.

Oamenii de rând au botezat vila «Pelișor»

În timpul perchizițiilor, investigatorii prahoveni care l-au anchetat pe doctor nu au putut să nu observe mobila stil, paturile mari cu baldachin ce au în dotare saltele grele de o calitate superioară, mobilier asortat cu gust cu perdele și lampadare scumpe, dar și tapetul din piele cu bumbi, toate de cea mai bună calitate, și, firește, toate foarte scumpe. Din peisaj nu putea lipsi piscina, pe care a construit-o fără autorizație în curtea palatului, dar și jacuzzi-ul în care medicul-șpăgar își găsea relaxarea după o zi istovitoare de muncă la cabinetul aducător de venituri ilegale uriașe. O odihnă pe care nici astăzi arestatul Jianu Lucian nu și-o refuză! “Sunat de prieteni, nu se sfiește să le spună că e la relaxare în jacuzzi sau că înoată în piscină și glumește despre condițiile grele de arestare din palatul său”, ne-au dezvăluit surse apropiate anchetei. Gurile rele vorbesc chiar și de dotări preferate odinioară de cuplul dictatorial Elena și Nicolae Ceaușescu: instalații sanitare poleite cu aur! Poate și de aceea, cei care au călcat pragul domeniului lui Jianu au comparat vila acestuia, ridicată cu bani din șpagă, între anii 2013 și 2015, cu celebrul Castel Pelișor!

În 17 ani, soții Jianu au câștigat legal 100.000 de euro

Când au scotocit în conturile soților Jianu, investigatorii au aflat că pe durata a 17 ani (2001-2017) cei doi au câștigat împreună, legal, aproximativ 100.000 de euro, sumă cu care le-ar fi fost imposibil să ridice și să utileze un asemenea palat care, cu tot ce e în el, ar putea depăși un milion de euro. “A fost probată o mită de doar 15.000 de euro, dar verificările extraselor bancare cu rulajul câștigurilor coroborate cu evaluarea imobilelor arată că este vorba de mult mai mulți bani. Vorbim de 1.450.000 de euro, creându-se certitudinea că toți provin din mită. Mai mult de jumătate dintre ei au fost investiți în construirea și achiziționarea de imobile, iar restul au fost cheltuiți în alte interese personale. Asta în contextul în care, în ultimii 17 ani, el și soția sa au câștigat legal, din salarii, doar 100.000 de euro”, ne-a declarat procuror Florentina Ilioiu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

I-a făcut cadou fiicei sale un apartament de 365.000 de euro

Adeptul unei vieți trăite în lux, medicul-șpăgar vizita, ori de câte ori avea ocazia, toate marile capitale europene. Madrid, Barcelona, Paris sau Roma sunt doar câteva dintre locurile sale preferate unde nu-și refuza nici o plăcere din postura unui turist pentru care banii chiar nu reprezintă o problemă. Între două vacanțe și cheltuieli făcute pentru vila sa din Bușteni – “arestul său preventiv” -, Lucian Jianu a găsit suficiente resurse financiare și pentru a o cadorisi pe fiica lui cu un apartament în București, pentru care, în 2009, a plătit nu mai puțin de 365.000 de euro!

Deviza medicului-șpăgar: «11 pensii ale tale, una a mea!»

Când procurorii prahoveni și polițiștii Direcției Generale Anticorupție au intrat pe firul afacerii cu șpăgi de zeci de mii de lei primite de medic s-au lovit de un zid al tăcerii ridicat chiar de pacienții care-l mituiau pentru a primi încadrarea în diverse grade de handicap. “Din cei 3.000 de pacienți ai medicului, am audiat o sută, iar 37 au recunoscut că i-au dat mită doctorului. Dintre ei, un singur bărbat a acceptat să participe la flagrantul delict”, ne-a explicat procurorul Ilioiu. De ce a acceptat să-l înfunde pe medicul-șpăgar? Pentru că omul era extrem de supărat că rămăsese fără ultimii bani de mâncare, pe care trebuia să-i dea lui Jianu. De fapt, era toată pensia lui de handicap, 600 de lei. “Nu mai am bani nici de carne tocată, să-mi fac ceva de mâncare. Am rămas fără un leu, ca să-i dau doctorului”, s-a plâns bărbatul bolnav mamei lui, la telefon. Bietul om știa deviza lui Jianu: 11 pensii ale tale, una a mea, așa că încerca, din răsputeri, să se conformeze. A urmat flagrantul delict, reținerea pentru 24 de ore și apoi plasarea lui Jianu în arest la domiciliu, în palatul său de lux de sute de mii de euro, de la Bușteni.

Medicul Lucian Jianu vrea să renască

În instanță, pentru că numai acolo a avut ceva de spus în apărarea sa, medicul-șpăgar Jianu a declarat ceva care i-a năucit pe toți. “Mi-am luat obligația să renasc!”. Iar avocatul său a încercat să-l ajute, susținând că el, în persoană, ar fi dat bani la doctori, așa că “recompensele” primite de Jianu de la bolnavi nu ar fi ceva anormal. În fața polițiștilor și a procurorului, doctorul a preferat tăcerea, motivată de șocul prin care trece după demascarea sa.