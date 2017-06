Florin Morariu este un tânăr de 32 de ani din Iasi, care lucrează ca brutar la Londra. Povestea sa este povestea multor tineri români, care au decis să își ia soarta în mâini și să plece din țară pentru a câștiga bani. El a povestit pentru Libertatea că vrea să revină în România, iar visul său este să își deschidă o brutărie, la fel ca cea unde lucrează acum. Între timp, ambasada României l-a contactat pentru a-i oferi protecție, după mediatizarea în cazul atentatului.



Florin Morariu nu știa în urmă cu un an, când decidea să plece din România pentru a munci în Marea Britanie, că va deveni un erou. Și că în viața sa va veni un moment în care își va apăra viața și pe cea a celor din jurul său, cu propriile mâini. Și o navetă de pâine.

”Am plecat din România anul trecut, pe 23 martie. Am ajuns în Londra și m-am angajat la o brutărie, 7 luni, după care m-am întors acasă în septemberie. Din septembrie am revenit în Marea Britanie, și lucrez la această nouă brutarie. Nu am renunțat la țară și nu voi renunța niciodată. E normal, îmi iubesc țara, sunt un patriot. Vreau să mă întorc, nu vreau să rămân aici”, spune Florin.