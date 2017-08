Monica Gabor locuiește în America într-un adevărat palat, în Malibu. Cum vedeta preferă intimitatea, iar ideea de a-i umbla cineva prin lucruri, char dacă scopul e să le aranjeze, o scoate din sărite, băcăuanca naturalizată în State ți face menajul singură.

Monica Gabor trăiește de ceva ani visul american. Are în garaj numai mașini de lux, este iubita unui milionar și locuiește într-un adevărat palat, în Malibu.

Vila în care aceasta stă împreună cu Mr. Pink este impresionantă, cu un living uriaș și alte cinci camere, un apartament pentru oaspeți, șeminee, bar, pereți din sticlă, o sală pentru saună și spa, o piscină exterioară, iar la subsol are o vinotecă încăpătoare. Fără îndoială, imobilul și toată proprietatea sunt greu de întreținut. Pentru asta, ar fi chiar nevoie de o armată de oameni, așa cum se obișnuiește la casele mari. Ei bine, Moni nu dispune de menajere, grădinari, parcagii și altele. Ea a renunțat de mult la obiceiurile de la Izvorani, acolo alții făceau treburile casei. Asta pentru că Moni nu vrea străini in casă. Așa că românca este cea care are grijă de treburile gospodărești. Ea face și întreține curățenia, merge la cumpărături pentru a lua tot ce are nevoie.

A renunțat și la șofer

In plus, Moni preferă să-și conducă singură luxoasele mașini. Nu pentru că nu și-ar permite un șofer ci, pentru că, pur și simplu, vrea să fie independentă și să se descurce singură.

Gătește și ea, și Mr. Pink

Moni obișnuiește să petreacă timp și în bucătărie. În loc să arunce cu banii pe la restaurantele de fițe din America, Moni îi gătește lui Mr. Pink ceea ce știe ea că-i place, inclusiv mâncare chinezească. La rându-i, și milionarul stă în bucătărie și prepară mâncare pentru iubita sa.