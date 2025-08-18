CE ESTE NICOTINA?

Nicotina se regăsește în mod natural în planta de tutun. Atunci când este consumată, nicotina circulă prin corp și ajunge în țesuturi și organe, inclusiv în creier. În creier, nicotina se leagă de receptori specifici și declanșează eliberarea de dopamină și alți neurotransmițători. Ca urmare, nicotina poate stimula și influența funcții cerebrale pe termen scurt, precum emoțiile, învățarea și memoria.¹ De asemenea, nicotina are efecte farmacologice, inclusiv creșterea frecventei cardiace și a tensiunii arteriale.

După expuneri repetate la nicotină, creierul se adaptează la prezența acesteia – un proces reversibil atunci când o persoană încetează să mai utilizeze produse care conțin nicotină.

FUMUL ESTE CAUZA PRINCIPALĂ A BOLILOR ASOCIATE FUMATULUI, NU NICOTINA

Mulți cred, în mod eronat, că nicotina este principala cauză a bolilor asociate fumatului, însă acest lucru nu este adevărat. Cauza principală a acestor boli este nivelul ridicat de substanțe chimice nocive din fumul de țigară, generate prin arderea tutunului.

Nicotina creează dependență și nu este lipsită de riscuri. Anumite persoane – cum ar fi cele care nu fumează sau nu folosesc produse care conțin nicotină, ori cele cu anumite afecțiuni medicale – nu ar trebui să utilizeze produse care conțin nicotină. Minorii nu ar trebui niciodată să folosească sau să aibă acces la produse care conțin tutun sau nicotină.

NICOTINA ÎN PRODUSELE FĂRĂ FUM

Nicotina este unul dintre motivele pentru care unii adulți fumează, alături de gust, ritual și experiența senzorială. Este, de asemenea, una dintre caracteristicile pe care fumătorii adulți le caută în produsele alternative.

Alternativele fără fum, deși nu sunt lipsite de riscuri și conțin nicotină, reprezintă o alegere mai bună decât continuarea fumatului, deoarece pot reduce semnificativ nivelurile de substanțe chimice nocive comparativ cu țigările.

O ABORDARE PRAGMATICĂ A PROBLEMEI FUMATULUI

Cel mai bun lucru pe care îl pot face fumătorii este să renunțe complet la produsele din tutun și nicotină. Însă realitatea este că, în fiecare an, nouă din zece fumători nu renunță. Pentru aceștia, produsele fără fum reprezintă o alegere mai bună decât continuarea fumatului – cea mai nocivă formă de consum al nicotinei. Atunci când sunt combinate cu strategiile existente de prevenire a inițierii și de încurajare a renunțării, produsele fără fum pot contribui la reducerea mai rapidă a numărului de persoane care fumează și la îmbunătățirea sănătății publice.1 “Pharmacology of Nicotine: Addiction, Smoking-Induced Disease, and Therapeutics” 2009

