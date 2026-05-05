Misiunea lor este să contribuie la creșterea ratei de supraviețuire și a calității vieții copiilor cu cancer din România.

Sunt partenerii strategici ai Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică , membri în St. Jude Global Alliance din Statele Unite și membri ai Childhood Cancer International, alături de care dezvoltă inițiative având în suflet scopul final de a readuce copilăria și normalitatea în viețile micilor pacienți și ale familiilor lor.

Până acum au implementat peste 54 proiecte, în valoare de 8 milioane de euro, exclusiv din donații. S-au implicat și în managementul situațiilor de criză, cum ar fi pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina.

Zilele acestea, Dăruieste Aripi organizează o serie de concerte caritabile la Palatul Ghica Victoriei, parte a unui concept care îmbină muzica cu o cauză reală: fiecare bilet cumpărat înseamnă o donație pentru modernizarea oncologiei pediatrice din România.

Evenimentele stabilite pana acum:

· 8 mai – Jazzy Jo

· 29 mai – Lieduri vieneze

· 12 Iunie – Andreea Petruescu

