Misiunea lor este să contribuie la creșterea ratei de supraviețuire și a calității vieții copiilor cu cancer din România.
Sunt partenerii strategici ai Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică , membri în St. Jude Global Alliance din Statele Unite și membri ai Childhood Cancer International, alături de care dezvoltă inițiative având în suflet scopul final de a readuce copilăria și normalitatea în viețile micilor pacienți și ale familiilor lor.
Până acum au implementat peste 54 proiecte, în valoare de 8 milioane de euro, exclusiv din donații. S-au implicat și în managementul situațiilor de criză, cum ar fi pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina.
Zilele acestea, Dăruieste Aripi organizează o serie de concerte caritabile la Palatul Ghica Victoriei, parte a unui concept care îmbină muzica cu o cauză reală: fiecare bilet cumpărat înseamnă o donație pentru modernizarea oncologiei pediatrice din România.
Evenimentele stabilite pana acum:
· 8 mai – Jazzy Jo
· 29 mai – Lieduri vieneze
· 12 Iunie – Andreea Petruescu
