Compania integrează, în premieră mondială, un ingredient dovedit clinic din sectorul suplimentelor medicale în îngrijirea avansată a pielii

LOréal România, liderul pieței cosmetice locale, aduce pe piață o inovație care promite să schimbe modul în care ne raportăm la procesul de îmbătrânire. Noua gamă Lancôme Absolue Longevity MD este primul beneficiar al investiției strategice realizate de LOréal Groupe în 2024 în Timeline®, o companie elvețiană de biotehnologie. Acest parteneriat a permis integrarea moleculei patentate Mitopure® în produsele de larg consum, o premieră pentru industria de lux. Produsul marchează o premieră mondială în convergența dintre biotehnologie, medicina longevității și îngrijirea pielii. 

Mitopure® este un postbiotic cu acțiune dovedită clinic la nivel mitocondrial și este susținut de 15 ani de cercetare științifică, investiții de peste 50 de milioane de dolari în cercetare și dezvoltare, peste 50 de brevete globale și multiple studii clinice validate. 

Pentru Lancôme, longevitatea este o frontieră a progresului radical, nu o chestiune de aparență. Definim o nouă eră științifică în care frumusețea este proactivă, decodificând mecanismele biologice fundamentale ale îmbătrânirii pielii. Prin orchestrarea unor parteneriate semnificative cu cei mai avansați inovatori biotehnologici din lume – precum Timeline® și molecula sa Mitopure® – accelerăm misiunea noastră de a oferi soluții de înaltă performanță. Scopul nostru este de a schimba conversația despre îmbătrânire, utilizând știința de ultimă generație pentru a restabili vitalitatea celulară și a oferi femeilor o nouă perspectivă asupra propriei traiectorii a pielii”, a declarat Vania Lacascade, Președinte Global al Brandului Lancôme.

Colaborarea cu Lancôme marchează un nou capitol interesant pentru Timeline®, consolidând convingerea noastră fundamentală într-o abordare multidimensională a redefinirii modului în care îmbătrânim. Acest parteneriat reprezintă o oportunitate remarcabilă de a democratiza molecula noastră de longevitate, Mitopure®, făcând beneficiile sale avansate pentru piele mai accesibile ca niciodată”, a adăugat Chris Rinsch, co-fondator și Președinte al Timeline®.

Longevitatea, noua frontieră a industriei beauty

Longevitatea pielii reprezintă o descoperire științifică majoră care deschide o nouă paradigmă socială. Nu mai este vorba despre mascarea semnelor timpului, ci despre decodificarea mecanismelor biologice fundamentale pentru a păstra și a restabili sănătatea pielii. Acest leadership implică responsabilitatea de a împuternici consumatorii cu noi cunoștințe și de a stabili noi standarde pentru categorie printr-o viziune incluzivă și optimistă a îmbătrânirii. 

Consumatorul modern nu mai caută produse care maschează semnele de vârstă, ci soluții bazate pe mecanisme biologice demonstrate clinic. Această tendință, accelerată de progresele din medicina longevității și de interesul crescut al consumatorilor față de sănătatea celulară, deschide un segment de piață nou, cu potențial semnificativ de creștere.

L’Oréal a anticipat această schimbare de paradigmă printr-o mișcare strategică: în 2024, grupul a investit direct într-o companie de biotehnologie specializată în longevitate — Timeline® (companie-mamă: Amazentis), cu sediul în Elveția. Astăzi, rezultatul concret al acestui parteneriat ajunge pe rafturile de retail sub forma gamei Lancôme Absolue Longevity MD.

Gama Absolue Longevity MD este concepută ca un protocol personalizat, care se adaptează nevoilor pielii în funcție de vârsta sa biologică, oferind trei modele de intervenție precise:

ANTICIPATE, îngrijire preventivă avansată, pentru piele cu vârsta cronologică peste 35 de ani. INTERCEPT, îngrijire pentru revitalizare avansată a pielii cu vârsta cronologică 35-55 de ani. RESET, îngrijire pentru regenerare avansată a unui ten matur, cu vârsta cronologică peste 55 de ani. 

Ambalajul gamei Absolue Longevity MD este o reinterpretare modernă a designului iconic Absolue din 1965. Crema Intercept este reîncărcabilă, reflectând angajamentul Lancôme pentru longevitate nu doar la nivelul pielii, ci și în procesul de creație.

Beneficiile revoluționare ale noii game Absolue Longevity MD pot fi experimentate în premieră în cadrul Skin Science Club, noul pop-up Lancôme, deschis publicului larg în perioada 15-17 mai, pe Strada Actor Ion Brezoianu, 23-25, în spațiul Mezanin, București. În acest cadru exclusivist, vizitatorii pot beneficia de o diagnoză digitală de înaltă precizie pentru a determina vârsta biologică a tenului, având acces în exclusivitate la inovațiile care redefinesc astăzi longevitatea pielii. Pop-up-ul poate fi vizitat gratuit, între orele 11:00 și 17:30. 

Timeline® (compania-mamă Amazentis) este o companie elvețiană pionieră în științele sănătății, dedicată revoluționării industriei longevității cu ingredientul său inovator, dovedit clinic, Mitopure®. Oferind o abordare cuprinzătoare a sănătății celulare, Timeline încorporează beneficiile Mitopure în suplimentele nutriționale de ultimă generație și în produsele topice pentru sănătatea pielii. Cu peste un deceniu de expertiză în cercetarea științei îmbătrânirii, Timeline își propune să extindă limitele sănătății umane, contribuind la un viitor în care toată lumea poate trăi mai mult și mai sănătos. Compania este susținută de peste 15 ani de cercetare realizată de oameni de știință distinși, multiple studii clinice și peste 50 de brevete globale. Nestlé Health Science și L’Oréal sunt investitori în companie. Mai multe informații la www.timeline.com.

Lancôme, brandul iconic fondat în 1935, a fost dintotdeauna un pionier, redefinind continuu standardele de excelență în îngrijirea pielii, machiaj și parfumerie. Cu o moștenire bogată în cercetare și dezvoltare, Lancôme continuă să inoveze, transformând descoperirile științifice avansate în soluții de frumusețe de înaltă performanță și contribuind la educarea consumatorilor despre cele mai noi progrese în domeniu.

Despre LOréal Groupe 

De peste 117 ani, LOréal, lider mondial în frumusețe, s-a dedicat unui singur obiectiv: îndeplinirea aspirațiilor de frumusețe ale consumatorilor din întreaga lume. Scopul Grupului, acela de a crea frumusețea care mișcă lumea, definește abordarea companiei față de frumusețe ca fiind incluzivă, etică, generoasă și dedicată durabilității sociale și de mediu.

Cu un portofoliu extins ce cuprinde 37 de mărci internaționale și angajamente ambițioase în materie de sustenabilitate derulate prin intermediul programului LOréal For The Future, compania oferă fiecărei persoane din întreaga lume tot ceea ce este mai bun din punctul de vedere al calității, eficienței, siguranței, sincerității și responsabilității, în timp ce sărbătorește frumusețea în pluralitatea sa infinită. Cu peste 90.000 de angajați, o amprentă geografică echilibrată și vânzări în toate rețelele de distribuție (e-commerce, magazine universale, farmacii, saloane de coafură, travel retail și buticuri de marcă) în 2024, LOréal deține 21 de centre de cercetare și inovare, în cadrul cărora lucrează peste 4.000 de oameni de știință și peste 8.000 de profesioniști în tehnologie și inovație digitală, pentru a inventa viitorul frumuseții și a deveni lider în Beauty Tech.

Despre LOréal România 

LOréal România, parte a LOréal Groupe, are o istorie de 27 de ani pe piața locală. Cu portofoliul său unic de peste 20 de branduri internaționale diverse și complementare, LOréal România este liderul pieței cosmetice locale, prezent în toate canalele de distribuție: e-commerce, magazine universale, farmacii și drogherii, saloane de coafură și buticuri de marcă. Portofoliul Grupului LOréal în România cuprinde următoarele branduri: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX PMU, Mixa, Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani Beauty, Biotherm, Valentino, Prada, Miu Miu, Kiehls, La Roche Posay, CeraVe, VICHY, L’Oréal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix și Biolage.

