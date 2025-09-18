Parte a grupului austriac XXXLutz, Mömax aduce un concept modern de mobilier și decorațiuni, ce îmbină designul european cu soluții accesibile pentru locuințele contemporane.

Magazinul, cu o suprafață de peste 4000 mp, oferă o gamă variată de produse pentru toate încăperile din casă – de la mobilier modern și funcțional, până la accesorii decorative atent selecționate. Clienții pot beneficia și de servicii complete, precum planificare 3D, livrare și montaj, toate menite să transforme procesul de amenajare într-o experiență simplă și eficientă.

Deschiderea este marcată de o promoție specială de 20% reducere la toate produsele, valabilă între 18 și 21 septembrie, și de o tombolă cu premii în valoare totală de 40.000 lei, care va fi activă până la sfârșitul lunii. Produsele mömax sunt disponibile atât în magazinul fizic, cât și online, pe moemax.ro

Sloganul magazinului „Acasă în trend” reflectă perfect viziunea brandului de a aduce designuri de calitate și accesibile pentru fiecare casă, inspirându-i pe clienți să creeze un ambient modern și confortabil.

Sursa foto: Moemax.ro