Unul dintre cei mai importanți actori ai scenei românești și totodată unul dintre frumoșii anilor ’70, pe vremea când cucerea inimile multor românce, Alexandru Repan a fost o prezență discretă, ținându-și departe de ochii curioșilor viața personală.

Simona Repan (47 de ani) a dezvăluit că s-a îndrăgostit de Alexandru Repan (78 de ani) după ce l-a văzut într-un spectacol, fiind adusă la teatru de o prietenă pe vremea când avea… 7 ani! “Juca în spectacolul “Craii de curtea veche”, probabil că știți, era un one-man-show pe care Alexandru Repan îl făcea cu mare succes. Prietena mea m-a trecut prin culise în sală. În culise l-am văzut, își lega lavaliera. Era o lavalieră mov, și-acum o țin minte. Și a început să țipe la Ileana, că “de ce a adus copilul ăsta, care n-o să înțeleagă nimic din spectacol și oricum o să facă gălăgie!”. Am fost foarte revoltată la momentul acela, cum adică credea el că eu nu o să înțeleg nimic din spectacol? Am intrat în sală, evident că nu am înțeles nimic din spectacol, dar am stat cuminte pentru că îmi era frică de vocea aia care tunase înainte”, și-a amintit Simona Repan prima sa întâlnire cu marele actor.

“La plecare, mergeam spre casă, și acum țin minte, eram în stația tramvaiului 2 de la Gara de Nord. Era seară și ploua și am întrebat-o pe Ileana dacă Alexandru Repan e însurat. Ea mi-a zis că nu și am spus că trebuie să fie foarte inteligent. Nici acum nu țin minte, nu pot să înțeleg ce a fost în capul meu de copil de 7ani, ce conexiuni am făcut eu între inteligența domnului Repan și celibatul dumnealui de la vremea aceea. Acum este tatăl băieților mei, lucru pentru care îi mulțumesc. Pentru asta și pentru o parte din ce sunt eu acum”, a încheiat Simona Repan, în aplauzele audienței. Vezi galeria foto + 3 + 3

Cei doi s-au revăzut când Simona a intenționat să dea admiterea la Teatru și s-a dus să ia lecții de actorie chiar de la idolul ei, cel care avea să-i devină câțiva ani mai târziu soț. Chiar dacă, până la urmă, nu a urmat calea artistică, Simona i-a stat totuși alături marelui actor, dăruindu-i doi băieți, Alexandru și Mateiu, acum studenți la Viena.

Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, la București, dintr-un tată profesor de lucru manual și o mamă casnică. La 16 ani s-a înscris la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-o în 1961. În același an a fost admis la Institutul de Teatru. A intrat din prima încercare, cu schița lui Caragiale “Amicul X” și cu un sonet de Eminescu.

I-a avut colegi pe unii dintre marii oameni de teatru: Emil Hossu, Melania Cârje, Ștefan Sileanu, Olga Bucătaru, Peter Paulhoffer și regizorul Alexandru Bocăneț. Cu o activitate care a inclus peste 70 de roluri în teatru și mai bine de 50 de roluri în filme, Alexandru Repan este stâlpul de bază al Teatrului Nottara din București, instituție unde este angajat din 1968.

