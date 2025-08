Profesor diriginte: „Rechizitele ieftine sunt de foarte proastă calitate”

Înainte de a pleca la cumpărături, am întocmit, împreună cu o profesoară dirigintă, o listă cu rechizitele de bază de care au nevoie copiii care intră anul acesta în clasa a V-a. Ruxandra Achim, profesoară de Limba română la Colegiul Național „I.L.Caragiale” din București, ne-a declarat că, în general, produsele ieftine sunt de slabă calitate, iar la final părinții sunt nevoiți să le cumpere tot pe cele scumpe.

„Un caiet de dictando, de exemplu, sau de matematică, un caiet special de biologie sau geografie, chiar și un bloc de desen ieftin mai mult încurcă, decât ajută. Iar asta pentru că foile sunt foarte subțiri. Cerneala și cariocile se imprimă în hârtie, iar copilul, de multe ori, nu mai poate folosi reversul paginii. Prin urmare, cine se gândește că a făcut o afacere cumpărând ce este mai ieftin, la final va ajunge să achiziționeze tot produse scumpe”.

Cu prețuri majorate dar și cu promoții și discount-uri, hypermarketurile nu mai știu cum să-și atragă clienții. Raioanele cu rechizite se află chiar la intrarea în magazine pentru a atrage atenția. Și atrag. Dar nu ele, ci prețurile lor umflate. Iar oamenii vin, se uită și pleacă.

Profesoara Achim a întocmit o listă cu rechizitele de bază necesare unui elev de clasa a V-a, listă cu care, mai apoi, am plecat prin magazine. Am ales produse la prețuri mici spre medii, multe dintre ele marcă proprie și care să ajungă elevului pentru întregul an școlar. „Evident, numărul de caiete și de rechizite poate varia, căci numărul consumabilelor, în general, crește. Prin urmare, și suma totală este una aproximativă”, ne-a mai spus profesoara.

Ruxandra Achim este dirigintă și profesoară de Limba română. Sursa: Libertatea

Cât costă ghiozdanul echipat cu strictul necesar

Înainte de toate, părinții trebuie să știe că un elev de clasa a V-a are nevoie de un ghiozdan mai încăpător și pentru vârsta lui. Copilul a crescut, ghiozdanul din școala primară i-a rămas mic. Apoi, să nu uităm că și numărul de cărți este mai mare, odată cu intrarea în gimnaziu.

În ghiozdan, elevul trebuie să aibă caiete mici de matematică și dictando, caiete mari de matematică și dictando și un penar echipat complet. Plus bloc de desen, acuarele și pensule.

Caiete

8 caiete dictando mici – 8.08 lei

6 caiete matematică mici – 6.06 lei

5 caiete dictando mari – 31.45

5 caiete matematică mari – 31.45

3 caiete biologie – 6.27

3 caiete geografie – 6.27

2 caiete muzică – 4.18

Vocabular – 1.39

TOTAL: 95,15

Accesorii cărți și caiete

Etichete 40 buc – 5.09

14 coperți pentru caiete mici – 29.26

10 coperți pentru caiete mari – 30,9

2 copertă bloc de desen – 6.18

10 coperți de cărți – 20,9

1 copertă carnet de note 1.29

3 coperți pentru caiet de geografie – 9.27

3 coperți pentru caiet de biologie – 9.27

2 coperți pentru caiet de muzică – 6.18

TOTAL: 118.34

Hypermarketurile au dat startul „Back to school” mai devreme în acest an. Sursa: Libertatea

Accesorii pentru desen

2 blocuri de desen A4 – 6 lei

Pahar – 5.59

Set carioci – 10.99

Set creioane colorate – 10.99

Set guașe – 6.99

Set pensule – 8.99

TOTAL: 49.55

Rechizite

Riglă 20 cm – 3.69

Ascuțitoare – 9.19

Foarfecă – 5.58

Lipici – 1.89

Stilou – 7.19

Rezerve stilou 50 buc. – 8.69

Set 3 pixuri culoare albastră – 2.39

Set 10 pixuri colorate – 4.79

Radieră (set 4 buc.) – 2 lei

Set creioane cu radieră – 19 lei

Trusă geometrie – 3.59 lei

Șablon harta României – 4.09

Ghiozdan 120 lei

TOTAL: 192,09

În total, ghiozdanul, caietele și rechizitele costă 455,13 lei.

Zeno Daniel Sustac, inițiatorul grupului de Facebook „Părinții elevilor din România”. Foto: arhivă proprie/Facebook

Reprezentantul părinților din România: „Când ghiozdanul devine mai scump, din el se scot visuri și șanse”

Zeno Sustac, inițiatorul grupului de Facebook „Părinții elevilor din România”, a declarat pentru Libertatea că învățământul gratuit și obligatoriu devine din ce în ce mai scump. „Ca și cum cineva și-ar dori să scadă numărul educaților. Văzând noile măsuri adoptate – scumpiri, burse tăiate, școli comasate, copii înghesuți în clase, dascăli cu norme didactice aiuritoare etc – în calitate de părinte al unui elev din România ai impresia că mai marii din educație cultivă în mod voit abandonul școlar și analfabetismul funcțional”.

Scumpirile sunt pietre de moară adăugate tăcut în ghiozdanul educației, continuă părintele. „Atunci când ghiozdanul devine mai scump, devine și mai gol și mai neprietenos pentru elevii din familii defavorizate. Din el se scot la fiecare majorare de preț stilouri, penare, visuri, șanse.

Educația de subzistență devine un calvar pentru familiile nevoiașe, din ce în ce mai mulți copii se pierd pe drum. Din nefericire, încă avem părinți care nu își permit să aloce 455 de lei pentru dotarea unui ghiozdan. Cum îi ajută statul? Nicicum. Din contră, îi încurcă”.

Adrian Negrescu, analist economic. Foto: arhivă proprie/Facebook

Analist economic: „Pentru a avea vânzări, multe magazine încearcă să absoarbă creșterea de TVA”

Campania „Back to School”, a explicat pentru Libertatea analistul economic Adrian Negrescu, a început anul acesta foarte devreme, la începutul lui august, iar această tendință se observă pe fondul scumpirilor din ultimele zile.

„Ca niciodată în ultimii 25 de ani, campania „Back to School” începe cu aproape o lună mai devreme. Motivul? Pe de-o parte, există această dorință a românilor de a prinde prețurile actuale, chiar dacă sunt mai mari. Iar asta pentru că oamenilor le este frică de noul val de scumpiri din septembrie. Pe de altă parte, se observă și o tentativă a marilor comercianți de a vinde din timp niște produse care să le aducă profit într-o perioadă în care comerțul înregistrează scăderi semnificative”, ne-a explicat specialistul.

Altfel spus, românii încearcă de pe acum să cumpere rechizitele, încălțămintea și îmbrăcămintea pentru cei mici, de teama unui nou val de scumpiri de la 1 septembrie. Iar magazinele vin în întâmpinarea lor cu oferte, promoții și discounturi.

„Magazinele caută soluții pentru a-și optimiza costurile în așa fel încât să mențină prețurile la un nivel accesibil pentru clienți. Se taie foarte mult din marje, se taie foarte mult din câștigurile producătorilor, se optimizează zona de logistică în încercarea de a ține prețurile la un nivel cât de cât acceptabil. E o bătălie ca niciodată pe clienți, pentru a duce clienți în magazine și pentru a-i fideliza, iar strategiile de marketing merg, unoeri, chiar și până stadiul de a absorbi toată creșterea de TVA. Asta, pentru a menține vânzările la un nivel optim”, a mai explicat Adrian Negrescu.

Noul an școlar începe în data de 8 septembrie. Foto: Shutterstock

Calendarul anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025–2026 începe oficial pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026. Structura păstrează împărțirea în cinci module și prevede un total de 36 de săptămâni de cursuri.

Modulul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025

Modulul 2: din 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: începe pe 8 ianuarie 2026 și se încheie în una din zilele 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare

Modulul 4: începe pe 16, 23 februarie sau 2 martie 2026 (în funcție de vacanța mobilă)

Modulul 5: a fost stabilit în perioada15 aprilie – 19 iunie 2026

