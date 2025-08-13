Taxă nouă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală

Una dintre ele se referă la coletele care vin din spaţiile extracomunitare, mai precis coletele de la Shein sau Temu, din China. La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la un miliard la 4 miliarde în ultimii patru ani, iar în România, aceste fluxuri au crescut de la 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi.

„O altă măsură se referă la taxa pe fluxurile extracomunitare de colete. Sunt foarte mulţi antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creştere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim şi de riscuri în privinţa contrafacerii şi a verificării acestor colete”, a precizat Alexandru Nazare.

De aceea, a fost propusă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, care va fi instituită cu ajutorul companiilor de curierat care preiau aceste colete, „astfel încât să prindem acolo şi coletele care vin direct din zona extracomunitară a României şi cele care vin prin alte hub-uri în România".

În plus, vor fi introduse bodycam-uri pentru funcţionarii din ANAF, la vămi şi la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc.

„Introducem, de asemenea, bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, pentru activitatea de control a Vămii şi pentru zona de control din ONJN. Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă, sau vamă, se întâmplă”, a spus Nazare.

Mai mult, în instituţiile de control din zona fiscală vor fi introduse teste de integritate. „Reiau ideile legate de testele de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română şi pentru ONJN. Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control”, a mai afirmat ministrul, precizând că aceasta „este o chestiune sănătoasă” care se face și în alte țări.

Aceste măsuri vor fi introduse în pachetul fiscal numărul doi, care în acest moment este blocat, pentru că sunt tensiuni în coaliție, iar PSD a impus anumite condiții ca să revină la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR.

