Termenul limită pentru utilizarea fondurilor

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025.”, transmite Ministerul Educaţiei.

Aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest ajutor financiar în anul școlar curent. Scopul acestei măsuri este de a sprijini achiziționarea de rechizite și alte produse necesare pentru frecventarea școlii și grădiniței.

Ministerul Educației subliniază importanța respectării termenului limită.

„Sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari”, potrivit News.

Această prevedere este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023.

Sprijin pentru copiii din medii dezavantajate

Programul are ca obiectiv principal sprijinirea copiilor din medii dezavantajate.

Se urmărește reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație.

MIPE și Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă părinții să achiziționeze din timp rechizitele necesare pentru noul an școlar.

Finanțarea acestei inițiative este asigurată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de MIPE.

Acest sprijin va continua și în anii școlari următori, pentru a asigura accesul egal la educație pentru toți copiii din România.

Părinții sunt încurajați să folosească fondurile alocate în mod eficient și în timp util.

Achiziționarea rechizitelor și a altor materiale educaționale necesare înainte de expirarea termenului va asigura că sprijinul financiar este utilizat în beneficiul educației copiilor.

„Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului școlar și la creșterea incluziunii în educație”, precizează Ministerul Educației.

