Impactul educațional

Proiectul a adus îmbunătățiri semnificative în calitatea educației timpurii. Kitul „Ghiozdănel cu viitor” a încurajat implicarea părinților în activitățile educaționale ale copiilor.

„Împreună, cel mai des, am făcut puzzle, am colorat. Cu tatăl, a sărit coarda”, a declarat o mamă din județul Dolj.

Conform datelor, 90% dintre părinți au citit povești împreună cu copiii, iar 81% au realizat activități matematice.

În grădinițe, kitul „ABC Grădi” a avut un impact major: 91% dintre copii au atins un nivel optim de dezvoltare motrică, iar 93% dintre educatori au remarcat o creștere a interesului copiilor pentru activitățile educaționale.

„S-a îmbunătățit frecvența, studiază mai mult, împart cu alți copii. Acum vin ei și scriu singuri”, a spus un educator din județul Arad.

Sprijin pentru părinți și educatori

35.600 de părinți au participat la ateliere de educație parentală, iar 9 din 10 declară că acum respectă mai mult drepturile copilului și înțeleg mai bine emoțiile acestuia.

„Am învățat că o vorbă grea îl doare și pe el, la fel ca și pe mine”, a mărturisit un părinte din județul Maramureș.

Pentru 83% dintre părinți, aceasta a fost prima experiență de educație parentală. În plus, 6.400 de cadre didactice au absolvit cursul acreditat „Bune practici în educația parentală”.

„Un curs pliat pe activitățile noastre. Am învățat și cum să fim atenți la copii, și ce se ascunde în spatele unei emoții, cu ce vine de acasă”, a explicat o educatoare din județul Alba.

98% dintre educatori au dobândit competențe pentru organizarea sesiunilor „Școala Părinților”.

Nevoile din comunitățile vulnerabile

Proiectul a adresat lipsurile acute din grădinițele vulnerabile, unde 44,6% nu au mai fost dotate de peste cinci ani, iar 15% nu au fost dotate niciodată.

„Ghiozdănel cu viitor” a oferit o șansă egală la educație pentru 180.000 de copii preșcolari, dintre care 72% provin din familii care nu își permiteau să achiziționeze toate materialele incluse în kit.

Declarații ale organizatorilor

„În primii ani de viață se construiește viitorul fiecărui copil. Când 180.000 de copii primesc pentru prima dată cărți, jocuri și materiale de învățare acasă, când 35.600 de părinți învață să devină primii educatori ai copiilor lor și când 6.400 de educatori dobândesc competențe noi, vorbim despre o transformare la scară națională. Educația timpurie de calitate nu este un lux, este o necesitate pentru a rupe cercul sărăciei și al inegalității”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Amalia Fodor, director al Fundației OMV Petrom, a subliniat importanța abordării integrate.

„An de an, proiectul Start în educație adaugă valențe noi. Dacă în prima ediție am avut Ghiozdănel cu viitor și Școala Părinților, celelalte elemente au venit să sprijine educația timpurie în ansamblu: kit-urile ABC Grădi de dotare a grădinițelor, cursurile de educație parentală pentru educatori și studiile pe baza cărora măsurăm impactul. Acest model integrat de intervenție este calea prin care construim, pe termen lung, o educație timpurie de calitate în România”.

