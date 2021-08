După ce a strâns toate informațiile despre micropigmentare, Adela Popescu a ales un cosmetician cu experiență și s-a lăsat pe mâinile lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Facem sprâncenele frumoase! Încerc pentru prima dată o micropigmentare în zonele în care e nevoie. Vă țin la curent’, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu a povestit recent că cea de-a treia naștere a fost extrem de dificilă, cu dureri cumplite. Cu toate astea, ea s-a refăcut complet după ce a venit pe lume micuțul Adrian.

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural, spunea Adela Popescu, în emisiunea Vorbește Lumea.

Citeşte şi:

Premierul Cîțu a mințit în CV-ul oficial de la Guvern cu privire la anul absolvirii masterului în SUA!

Reacția Guvernului: „Premierul Florin Cîțu a fost de bună-credință când și-a redactat CV-ul”

INTERVIU. Oana Popescu, analist geopolitic: „Dezastrul umanitar din Afganistan e vina administrației Biden”

PARTENERI - GSP.RO Ana Maria Popescu elucidează misterul glumei cu Cristi Borcea, de pe aeroport: „Mi-am dat seama ulterior că lumea nu știe”

Playtech.ro Soția lui Dan Puican rupe tăcerea după moartea soțului. Ce a făcut înainte să își dea ultima suflare EXCLUSIV

Observatornews.ro O mamă şi-a abuzat fizic şi sexual fiul de 11 ani, până n-a mai putut să vorbească şi l-a lăsat să moară, în SUA. Femeia a încercat să îl salveze cu supă

HOROSCOP Horoscop 19 august 2021. Berbecii au nevoie de o revenire la optimism și la încredere în sine și în lume

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Covid-19 l-a răpus. Celebrul prezentator, critic al vaccinului, a murit. Mesaj tulburător din spital: "Aş fi vrut să primesc vaccinul"

PUBLICITATE Ce să faci dacă te-ai trezit cu bani mulți deodată. 5 sfaturi ca să nu dai faliment