Mihai Dan Zarug, în vârstă de 40 de ani, are o poveste de viață ca-n filme. Licențiat în Drept, cu un MBA în Managementul Luxului, obținut la Paris, Zarug este un designer vestimentar care își explorează personalitatea artistică și prin alte moduri, diferite de modă, prin fotografie, muzică, actorie, televiziune. În competiția „Asia Express” a făcut echipă cu Lorelei, dar au fost eliminați înainte de a ajunge în etapa din Georgia.

În interviul pentru sursa menționată mai sus, el a vorbit despre show-ul „Asia Express”: „Am aflat că îmi face plăcere să descopăr oameni, am învăţat să predau controlul asupra a ceea ce se întâmplă şi să mă bucur de experienţă. Şi am aflat şi ca iubirea e de fapt unilaterală şi nu implică neapărat reciprocitate ca să fie valabilă”.

Referitor la discuțiile pe care le-a avut pe parcursul competiției cu Adriana Trandafir, Zarug a spus că nu a fost nimic important. „Eu nu am avut un conflict real cu nimeni. Din punctul meu de vedere, am plecat de acolo toţi amici. Nici măcar cu Adriana nu am avut un conflict. Ca să fac faţă presiunii psihice în „Asia Express”, eu mi- am creat această narativă cum că sunt la joacă împreună cu alţi copii şi evident că toţi avem simpatii mai puternice pentru unii faţă de alţii.

Ce spui tu conflict cu Adriana e de fapt o lipsă de conexiune şi de comunicare. Da, ne mai vedem. Evident că mai des cu unii decât cu alţii, şi asta pentru că avem stiluri de viaţa comparabile.”, a declarat el pentru tvmania.ro.

În prezent, la TV, Zarug și Lorelei au fost eliminați de la „Asia Express”, iar Adriana Trandafir și Maria Speranța continuă cursa în Georgia.

