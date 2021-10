Alex Velea și Antonia au trecut prin multe încercări, însă de fiecare dată au dat dovadă că iubirea lor este reală și au fost alături unul de altul necondiționat. După ce s-a finalizat divorțul artistei cu italianul Vincenzo Castellano, Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia.

Momentan, cei doi nu pot face nunta din cauza pandemiei de coronavirus, iar restricțiile sunt stricte în această perioadă. Alex Velea își dorește să o vadă mireasă pe Antonia și să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Nu se știe când cei vor organiza petrecerea, însă așteaptă cu mare nerăbdare acest eveniment frumos din viața lor.

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, „Xtra Night Show”, cântărețul a mărturisit că iubita sa își dorește o nuntă restrânsă la care să se simtă relaxată.

„Nu pot să mă însor. Trăim în continuare în concubinaj. Am cerut-o pe iubita de soție. (…) M-am emoționat rău de tot. Mi-ar fi plăcut să facem nunta. Dacă nu… facem nunta în curte. Îi chemăm pe mama, tata, părinții. (…) Nu vrem nuntă mare. Noi știm cum e, pentru că fiecare a mai făcut câte o nuntă. Aș vrea ca nunta să arate fix cum își dorește ea. Ceva restrâns, intim și să ne simțim bine, să ne relaxăm. Ne-ar plăcea să facem nunta pe plajă. Avem nașii, dar nu vă spun acum. (…) Dacă am trăit așa până acum, nu e grabă. Vreau să o văd mireasă și cred în uniunea asta în fața lui Dumnezeu”, a declarat Alex Velea la Antena Stars.

Rar s-a văzut ca un bărbat să iubească o femeie, așa cum Alex Velea o iubește pe Antonia. Cântărețul vorbește întotdeauna foarte frumos despre viitoarea lui soție, iar de când în viața lui a apărut ea, el s-a schimbat complet.

Antonia nu mai poate face copii

Vedeta este mama a trei copii, o fetiță din prima căsătorie și doi băieți pe care îi are din relația cu Alex Velea. Sunt o familie fericită și unită, iar asta se vede în toate aparițiile pe care le au. Artistul a dezvăluit că iubita lui nu mai poate face copii din cauza problemelor de sănătate, iar o altă sarcină ar presupune un risc.

„Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii… e OK”, a declarat Alex Velea.

