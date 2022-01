Alexandra Ungureanu a fost invitată în emisiunea online a Oanei Radu, „Detectorul de minciuni”, unde a răspuns sincer tuturor întrebărilor. Artista a fost în conflict cu Andreea Tonciu, acum concurentă la „Survivor România” 2022, însă după terminarea emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” s-au împăcat. Nu a durat prea mult liniștea dintre ele, pentru că Andreea Tonciu a jignit-o pe Alexandra Ungureanu în cadrul unei emisiuni TV. Reacția artistei a fost să o blocheze imediat pe rețelele de socializare.

„Am scurte momente în care sunt extrem de impulsivă și fac un gest fără să mă gândesc, în 30 de secunde. Andreea a apărut cu sora ei într-o emisiune și m-a distrat cum a pus problema, uitând tonul pacifist în care încheiasem totuși sezonul. A zgândărit-o ceva și și-a adus ea aminte de războiul pe care l-am avut și care, din punctul meu de vedere, s-a terminat de mult.

A spus despre mine niște lucruri, din care se vedea că are râcă pe mine. A zis că sunt artistă, dar știm noi la ce! Dubios! Și că nu am voce! Astea sunt ultimele lucruri pe care ar putea cineva să le zică despre mine. Putea să fie, totuși, mai inventivă, mai creativă, aș fi râs. Am blocat-o imediat pe Instagram, dar după mi-a părut rău!”, a declarat solista, la „Detectorul de minciuni”, relatează Click!.

Ce a făcut Alexandra Ungureanu cu banii de la „Bravo, ai stil!”

În 2020, artista câștiga marele premiu de 100.000 de euro la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Alexandra Ungureanu a mărturisit că mai are o parte din bani și că a folosit câștigul pentru a-și mobila apartamentul.

„Mai am încă bani din marele premiu. Banii au intrat pe un card, acolo mai erau și alți bani. Am cheltuit pe mobilarea noului meu apartament. Dar mai am încă bani, pentru că am fost deșteaptă și am mai făcut și bartere”, a spus Alexandra.

