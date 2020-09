Alin Oprea, dezvăluiri din viața personală, după ce a acuzat-o pe Larisa de infidelitate. Când a început relația cu actuala iubită. „I-am destăinuit și soției acest fapt”

„Tot acest haos al vieții mele cu siguranță că m-a făcut să îmi găsesc refugiul uneori în alcool și nu în brațele altei femei.

Am preferat să renunț la mine de dragul copiilor, punându-mă mereu pe ultimul loc, dorința mea cea mai mare fiind să îmi văd ambii copii trecuți de vârsta majoratului și având propriul destin în mâinile lor. Am făcut tot ce mi-a stat în puțință să-i susțin și ridic financiar, profesional și emoțional, fiind tată, profesor și prieten al lor.

Suspectându-mi soția de o nouă infidelitate la Londra, am cedat din păcate și i-am spus că știu totul și despre infidelitățile ei anterioare, într-un moment al adevărului în care aceasta le-a confirmat și recunoscut la rândul ei. În urma acestei discuții am stabilit de comun acord că vom divorța pe cale amiabilă în luna august 2020 după petrecerea de majorat a fiicei noastre”, spune Alin pentru Click.

La scurt timp, Alin Oprea s-a îndrăgostit. „Acesta a fost contextul în care după 25 de ani sufletul meu s-a deschis în sfârșit, făcând posibilă întâlnirea cu sufletul meu pereche.

Nu am căutat-o, nu am cunoscut-o, nu am așteptat-o. Dumnezeu a știut mai bine decât mine ce “magie” îmi pregătise, “basmul” nostru a început să se scrie din luna mai 2019 iar rândurile lui curg în continuare”.

„La scurt timp după începerea relației mele cu actuala iubită i-am destăinuit și soției acest fapt, cerându-i să înțeleagă și să accepte că am și eu dreptul la o viață privată și să păstreze discreția, la fel cum am procedat și eu.

Am stabilit și acceptat de comun acord acest compromis pănă după majoratul fiicei noastre. Ne-am înțeles asupra unui divorț discret și amiabil, la notariat, urmând să rămânem prieteni și să avem în continuare grijă de viitorul copiilor noștri.

Relația mea era una discretă, dar nu secretă, toți cei din jurul nostru, prieteni, colaboratori și asociați știind foarte bine acest lucru. Nu am ascuns această relație nici măcar de propriul ei frate, care o îndrăgea și era prieten cu iubita mea.

Cu toate acestea ea și-a încălcat înțelegerea astfel încât la data de 1 Iulie 2020 după plecarea mea în turneu pe Litoral a început un adevărat război pe toate planurile împotriva mea.

Tot ceea ce a urmat s-a văzut foarte bine în presă, ajungându-se la un nivel de denigrare și de umilire ieșită din comun”.

