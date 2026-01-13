Soprana Stephanie Radu și tenorul Alin Stoica au fost unele dintre vocile invitate să participe la prestigiosul Concerto di Natale, desfășurat pe 13 decembrie, la Auditorium Conciliazione din Roma, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale dedicate sărbătorilor de Crăciun din Europa.

Concertul a fost transmis pe Canale 5 în data de 25 decembrie, în ziua de Crăciun, atingând un public de milioane de telespectatori din Italia și din întreaga lume. Alături de Sheryl Crow, Orietta Berti, Riccardo Cocciante, Noa, Michele Bravi și alții, ediția din acest an a reunit unele dintre cele mai importante nume ale scenei muzicale internaționale.

Eveniment sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, iar în acest context Stephanie Radu a avut onoarea unei întâlniri oficiale cu Sanctitatea Sa, prilej cu care i-a dăruit personal volumul „Crăciunul lui Nicholas”, carte scrisă și semnată de artistă, gest simbolic ce reflectă legătura profundă dintre creația sa artistică și dimensiunea spirituală a muzicii.

În cadrul concertului, artista a interpretat piesa „Regalo di Natale”, creație proprie, compusă în anul precedent, cu care a obținut Premiul pentru măiestrie tehnică vocală în cadrul Concorso di Natale. Din totalul creațiilor înscrise la nivel internațional, melodia sa s-a numărat printre cele patru piese câștigătoare din întreaga lume, concurs organizat sub egida regretatului Papa Francisc.

În ceea ce îl privește pe Papa Francisc, Stephanie Radu beneficiase anterior de o întâlnire oficială, însă starea de sănătate a Suveranului Pontif nu a permis ulterior o revedere cu soliștii câștigători ai concursului. Cu toate acestea, artista a marcat acest moment printr-un gest profund simbolic, oferind Vaticanului un tablou realizat special pentru Sanctitatea Sa, semnat de artista plastică Nona Delia Chiriac.

Pe scena Concerto di Natale, soprana româncă a urcat alături de tenorul Alin Stoica și corul de copii „Le Dolci Note”, interpretând celebrul duet „Gesu Bambino”, sub bagheta maestrului Adriano Pennino, acompaniați de LOrchestra Italiana del Cinema.

Alin Stoica, tenor cunoscut la nivel internațional

Tenorul Alin Stoica, solist al Operei Naționale București, se numără printre artiștii români invitați constant la cele mai importante evenimente muzicale cu caracter sacru la nivel internațional. În anul 2025, Alin Stoica a fost invitat pentru a doua oară la Concerto di Natale, ajuns la ediția a XXXIII-a, desfășurat sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, eveniment găzduit la Auditorium Conciliazione din Roma.

Cu acest prilej, tenorul a avut onoarea de a-l cunoaște personal pe Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Prima sa invitație la Concerto di Natale a avut loc în anul 2023, în cadrul ediției a XXXI-a, desfășurată sub egida Papei Francisc, moment în care l-a întâlnit pe Suveranul Pontif într-un context artistic și spiritual de înaltă ținută. De asemenea, în data de 6 ianuarie 2023, tenorul Alin Stoica a fost invitat să evolueze în cadrul Concerto dellEpifania – ediția a XXVIII-a, eveniment desfășurat sub egida Papei Francisc, pe scena Teatro Mediterraneo della Mostra dOltremare. Atât Concerto di Natale, cât și Concerto dellEpifania sunt recunoscute drept evenimente de prestigiu internațional, reunind, an de an, cele mai valoroase voci ale lumii.

Cine e Stephanie Radu

Stephanie Radu este o soprană româncă cu peste 400 de distincții naționale și internaționale, o carieră internațională ce include apariții scenice în numeroase țări și colaborări în proiecte muzicale cinematice alături de artiști de la Hollywood.

Creatoare de concepte artistice și autoare, este artista care a lansat primul ONE WOMAN SHOW din România conceput integral de o femeie-artist, susținând un turneu național de 10 spectacole în 10 orașe. Recunoscută pentru forța expresivă și rafinamentul vocal, Stephanie Radu îmbină excelența tehnică cu un mesaj uman și spiritual puternic, construind proiecte culturale de amploare, cu impact real asupra publicului.

În paralel, artista vorbește constant despre efectele profunde ale muzicii asupra psihicului uman și este prezentă activ în concerte și proiecte caritabile, folosindu-și vocea și vizibilitatea pentru a aduce alinare, speranță și sens acolo unde este cea mai mare nevoie.

