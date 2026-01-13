Soprana Stephanie Radu și tenorul Alin Stoica au fost unele dintre vocile invitate să participe la prestigiosul Concerto di Natale, desfășurat pe 13 decembrie, la Auditorium Conciliazione din Roma, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale dedicate sărbătorilor de Crăciun din Europa.

Concertul a fost transmis pe Canale 5 în data de 25 decembrie, în ziua de Crăciun, atingând un public de milioane de telespectatori din Italia și din întreaga lume. Alături de Sheryl Crow, Orietta Berti, Riccardo Cocciante, Noa, Michele Bravi și alții, ediția din acest an a reunit unele dintre cele mai importante nume ale scenei muzicale internaționale.

Eveniment sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, iar în acest context Stephanie Radu a avut onoarea unei întâlniri oficiale cu Sanctitatea Sa, prilej cu care i-a dăruit personal volumul „Crăciunul lui Nicholas”, carte scrisă și semnată de artistă, gest simbolic ce reflectă legătura profundă dintre creația sa artistică și dimensiunea spirituală a muzicii.

În cadrul concertului, artista a interpretat piesa „Regalo di Natale”, creație proprie, compusă în anul precedent, cu care a obținut Premiul pentru măiestrie tehnică vocală în cadrul Concorso di Natale. Din totalul creațiilor înscrise la nivel internațional, melodia sa s-a numărat printre cele patru piese câștigătoare din întreaga lume, concurs organizat sub egida regretatului Papa Francisc.

În ceea ce îl privește pe Papa Francisc, Stephanie Radu beneficiase anterior de o întâlnire oficială, însă starea de sănătate a Suveranului Pontif nu a permis ulterior o revedere cu soliștii câștigători ai concursului. Cu toate acestea, artista a marcat acest moment printr-un gest profund simbolic, oferind Vaticanului un tablou realizat special pentru Sanctitatea Sa, semnat de artista plastică Nona Delia Chiriac.

Pe scena Concerto di Natale, soprana româncă a urcat alături de tenorul Alin Stoica și corul de copii „Le Dolci Note”, interpretând celebrul duet „Gesu Bambino”, sub bagheta maestrului Adriano Pennino, acompaniați de LOrchestra Italiana del Cinema.

Concerto di Natale la roma (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Alin Stoica, tenor cunoscut la nivel internațional

Tenorul Alin Stoica, solist al Operei Naționale București, se numără printre artiștii români invitați constant la cele mai importante evenimente muzicale cu caracter sacru la nivel internațional. În anul 2025, Alin Stoica a fost invitat pentru a doua oară la Concerto di Natale, ajuns la ediția a XXXIII-a, desfășurat sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, eveniment găzduit la Auditorium Conciliazione din Roma.

Cu acest prilej, tenorul a avut onoarea de a-l cunoaște personal pe Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Prima sa invitație la Concerto di Natale a avut loc în anul 2023, în cadrul ediției a XXXI-a, desfășurată sub egida Papei Francisc, moment în care l-a întâlnit pe Suveranul Pontif într-un context artistic și spiritual de înaltă ținută. De asemenea, în data de 6 ianuarie 2023, tenorul Alin Stoica a fost invitat să evolueze în cadrul Concerto dellEpifania – ediția a XXVIII-a, eveniment desfășurat sub egida Papei Francisc, pe scena Teatro Mediterraneo della Mostra dOltremare. Atât Concerto di Natale, cât și Concerto dellEpifania sunt recunoscute drept evenimente de prestigiu internațional, reunind, an de an, cele mai valoroase voci ale lumii.

Cine e Stephanie Radu

Stephanie Radu este o soprană româncă cu peste 400 de distincții naționale și internaționale, o carieră internațională ce include apariții scenice în numeroase țări și colaborări în proiecte muzicale cinematice alături de artiști de la Hollywood.

Creatoare de concepte artistice și autoare, este artista care a lansat primul ONE WOMAN SHOW din România conceput integral de o femeie-artist, susținând un turneu național de 10 spectacole în 10 orașe. Recunoscută pentru forța expresivă și rafinamentul vocal, Stephanie Radu îmbină excelența tehnică cu un mesaj uman și spiritual puternic, construind proiecte culturale de amploare, cu impact real asupra publicului.

În paralel, artista vorbește constant despre efectele profunde ale muzicii asupra psihicului uman și este prezentă activ în concerte și proiecte caritabile, folosindu-și vocea și vizibilitatea pentru a aduce alinare, speranță și sens acolo unde este cea mai mare nevoie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii se plâng că mașinile electrice chinezești se transformă în „sicrie pe roți” la frig extrem, din cauza ușilor care se blochează, în Rusia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Știri România 14:42
O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Știri România 14:28
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Stiri Mondene 15:00
Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Stiri Mondene 14:55
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
ObservatorNews.ro
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Parteneri
Cât vor costa legumele românești după Mercosur
Mediafax.ro
Cât vor costa legumele românești după Mercosur
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Politică 14:18
Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Politică 12 ian.
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026