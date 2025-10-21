Emisiunea Asia Express 2025 continuă să surprindă telespectatorii cu momente neașteptate și tensiuni pline de energie. Într-o etapă recentă a competiției, echipele au fost nevoite să facă un schimb pentru o zi, iar Alina Pușcău a ajuns să concureze alături de Dan Alexa, unul dintre cei mai puternici participanți din sezon. Ce a urmat între cei doi a stârnit o mulțime de reacții în mediul online.

Într-un podcast recent, Alina Pușcău și colega ei de echipă, Cristina Postu, au rememorat experiențele trăite pe Drumul Eroilor și au oferit detalii inedite despre momentele care nu au fost difuzate la TV. Actrița de la Hollywood a povestit că între ea și Dan Alexa s-a creat o conexiune neașteptată, iar una dintre scenele controversate – cea în care l-a mângâiat pe fostul fotbalist în timpul cursei – a fost doar o glumă de moment.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a povestit Alina Pușcău în cadrul podcastului Colegi de Cameră, al celebrilor Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Alina Pușcău a dormit în furou lângă Dan Alexa

Cât despre noaptea în care au fost nevoiți să doarmă în același pat, modelul a povestit cu zâmbetul pe buze că a stabilit limite clare. Cei doi au stat de vorbă până târziu, discutând despre competiție, viață și provocările de pe traseu.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: «Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat». El a zis: «Nu, sora mea». Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el.

Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la două noaptea că nu înțelegea”, a mai spus actrița de la Hollywood.

Deși momentele dintre Alina Pușcău și Dan Alexa au ridicat sprâncene, vedeta a subliniat că totul a fost o experiență de televiziune intensă, presărată cu emoții și adrenalină, dar fără nicio implicare romantică.

