Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”



„Da, toată lumea întreabă, dar nici nu știu, cred că asta trebuie să vină natural, nu e că gata, acum vreau să fac nuntă. Nici nu știu dacă fac, nici nu știu când, dar dacă o să fie, eu cred că Dumnezeu le așază așa cum trebuie”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru Click.ro

Anamaria Prodan a fost sinceră și a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu Ronald Gavril.

„M-am îndrăgostit de Ronald, n-am crezut în viața mea. Nu știu cât ține, nu-mi fac planuri, mă întreabă lumea «când te căsătorești?», habar n-am dacă o să mă căsătoresc vreodată, habar n-am dacă o să mai fie mâine Ronald în viața mea, cum nici el nu știe, numai Dumnezeu știe, dar astăzi este minunat, astăzi trăiesc poate cele mai frumoase momente ale vieții mele și spun asta la 52 de ani. Este o chestie extraordinară, simt că întineresc”, spunea în urmă cu ceva timp Anamaria Prodan, în cadrul podcast-ului lui Teo Trandafir.

Anamaria Prodan e prima celebritate luată la „roast”. Show-ul „La bine și la Roast” debutează miercuri, 10 septembrie, la 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

Cunoscută drept una dintre cele mai puternice și influente femei din lumea sportului, Anamaria Prodan va fi prima vedetă care intră în ringul roastului, pregătită să încaseze glume acide și să facă față provocărilor venite atât din partea prietenilor săi, cât și din partea comedianților invitați.

„Pentru mine, a fost minunat, relaxant. Ne-am distrat pe cinste! În general, oamenii care au simțul umorului sunt inteligenți. Tocmai din acest motiv, noi toți ne-am distrat la filmări”, a spus Anamaria Prodan.







