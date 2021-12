„Privighetoarea din vis”, scrisă de Elena Răileanu, este cartea care spune povestea Anastasiei Lazariuc. Ajunsă la vârsta de 68 de ani, cântăreața născută în Chișinău s-a lansat cu piesele lui Ion-Aldea Teodorovici. Datorită talentului său, Anastasia a câștigat multe concursuri în Republica Moldova, dar și în străinătate.

În anii 80, Anastasia Lazariuc susținea turnee în Statele Unite, India, Cambodgia, Belgia, dar și Germania. Pe atunci colabora și cu Televiziunea din Moscova. Mai târziu, în 1989 a început colaborarea și cu artiști din România. Rapid a devenit cunoscută și în țara noastră, unde s-a bucurat de un adevărat succes.

Au trecut mulți ani de atunci, iar Anastasia Lazariuc e mândră de succesul ei în muzică. Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, cântăreața a vorbit despre cartea în care ea e personaj principal. „Este un roman biografic această carte. Am început să lucrăm la ea acum opt ani, nu am avut nicio grabă”, a declarat artista cu zâmbetul pe buze.

Totodată, ea a spus și motivul pentru care a lansat acest roman. „A fost scopul de a spune adevărul despre familia mea, de unde provin, despre părinții mei, despre bunicii mei, despre frații, surorile mele, adică adevărul pur așa cum este. Deși Republica Moldova este la 500 de kilometri de România, era simplu ca mulți ziariști să afle adevărul despre viața mea, dar s-au inventat, s-au scris, deși, în timp, m-am învățat cu acest lucru”, a mai completat ea.

În cartea despre Anastasia Lazariuc există și un capitol despre dramele pe care le-a trăit aceasta. Cântăreața a amintit de vremea în care și-a pierdut mama, când a suferit mult. „În viața fiecărui om există drame, există perioade, există etape. Drame în viața mea au fost mai multe. Din păcate, nu doar una. Niciodată nu am dorit să apar în fața publicului și să spun despre dramele mele. Astea sunt lecțiile de viață sau etapele vieții prin care a trebuit să trec și să le înfrunt atât cât am putut să le înfrunt. Cine dorește să află câte ceva, le poate citi în carte”, a transmis ea.

Cu zâmbetul pe buze, Anastasia Lazariuc a vorbit și despre perioadele fericite pe care le-a trăit, dar și despre oamenii care au ajutat-o în carieră. „În viața mea au fost și lucruri foarte frumoase, au fost și persoane minunate pe care le-am întâlnit, pe care cu siguranță mi le-a scos destinul în cale. Persoane cum ar fi Grigore Vieru, Ion-Aldea Teodorovici, Eugen Doga, foarte mulți compozitori, cei mai mari compozitori din Chișinău.

Când am venit în România, eu aveam un repertoriu format, deja cu o experiență de viață, cu multe concursuri și festivaluri, dar am venit în România pentru că am venit în țara părinților mei, țara mea, țara buneilor mei, țara copiilor și a nepoților mei”, a mai declarat cântăreața la Prima TV.

